 
10:05 13 июля 2018Новости
4330
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Сергей Яковлев покидает пост главреда «Коммерсанта»

News_detailed_picture© Центр Фото Индустрии Arcobaleno

Шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ», главный редактор газеты «Коммерсантъ» и сайта Kommersant.ru Сергей Яковлев ушел в длительный отпуск.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ИД «Коммерсантъ» Владимира Желонкина.

«Пока он уходит в отпуск на год. Исполнять обязанности главного редактора по решению совета директоров буду я. Все решения вступают в силу с понедельника», — сказал Желонкин. Он добавил, что Яковлев ушел по собственной инициативе, и что заранее об этом известно не было: «Для меня это так же неожиданно, как и для вас, пока не могу сказать, что будет дальше происходить».

«Для меня как главного редактора ведущего делового издательского дома всегда на первом месте оставались интересы читателя и сохранение уникальных традиций коммерсантовской журналистики, — говорится в обращении Яковлева к читателям, опубликованном на сайте Kommersant.ru. — Неукоснительное следование этим традициям никогда не зависело от персоналий руководства. Уверен, что в наших изданиях, на нашем радио и сайте вы продолжите получать информацию, которой можно доверять».

Сергей Яковлев работал в ИД «Коммерсантъ» с 1997 года, в 1999 году стал главным редактором еженедельника «Коммерсантъ-Деньги», в 2014 году — главным редактором газеты «Коммерсантъ», сменив в этой должности Михаила Михайлина.





Комментарии


Сегодня на сайте

Виды на летоТеатр
Виды на лето 

Rimini Protokoll, Générik Vapeur и другие: что смотреть на фестивале «Вдохновение»

13 июля 20182060
Герой модернаОбщество
Герой модерна 

В Издательстве Ивана Лимбаха выходит сборник статей Бориса Дубина «О людях и книгах». Мы публикуем предисловие к нему Кирилла Кобрина

11 июля 201829190
Райх в шалашеСовременная музыка
Райх в шалаше 

Как на опенэйре в Никола-Ленивце затеяли концертную премьеру «Музыки для 18 музыкантов» Стива Райха — важнейшей партитуры ХХ века

10 июля 201833400
«Мы — учителя, мы не прислуга»Мосты
«Мы — учителя, мы не прислуга» 

Как живется учителям, почему родители относятся к ним как к обслуживающему персоналу и почему бывают дети, готовые отдать жизнь своего отца за Родину

9 июля 201839200