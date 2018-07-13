Сергей Яковлев покидает пост главреда «Коммерсанта»

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Шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ», главный редактор газеты «Коммерсантъ» и сайта Kommersant.ru Сергей Яковлев ушел в длительный отпуск.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ИД «Коммерсантъ» Владимира Желонкина.

«Пока он уходит в отпуск на год. Исполнять обязанности главного редактора по решению совета директоров буду я. Все решения вступают в силу с понедельника», — сказал Желонкин. Он добавил, что Яковлев ушел по собственной инициативе, и что заранее об этом известно не было: «Для меня это так же неожиданно, как и для вас, пока не могу сказать, что будет дальше происходить».

«Для меня как главного редактора ведущего делового издательского дома всегда на первом месте оставались интересы читателя и сохранение уникальных традиций коммерсантовской журналистики, — говорится в обращении Яковлева к читателям, опубликованном на сайте Kommersant.ru. — Неукоснительное следование этим традициям никогда не зависело от персоналий руководства. Уверен, что в наших изданиях, на нашем радио и сайте вы продолжите получать информацию, которой можно доверять».

Сергей Яковлев работал в ИД «Коммерсантъ» с 1997 года, в 1999 году стал главным редактором еженедельника «Коммерсантъ-Деньги», в 2014 году — главным редактором газеты «Коммерсантъ», сменив в этой должности Михаила Михайлина.











