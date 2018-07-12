Завершено строительство концертного зала «Зарядье»

Сегодня, 11 июля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении строительства концертного зала в парке «Зарядье».

«Это большое событие в культурной жизни города. Уже через неделю здесь состоится "Московский урбанистический форум"», — цитирует Собянина «Российская газета».

Концертный зал «Зарядье» расположен на территории природно-ландшафтного парка «Зарядье», открывшегося в 2017 году у стен Кремля на месте бывшей гостиницы «Россия». Новая концертная площадка располагает двумя залами: большим залом-трансформером высотой 20 м, рассчитанный на 1450–1550 мест, и репетиционным залом на 400 мест. Сейчас в Страсбурге идет сборка органа фирмы Mühleisen, который будет установлен в большом зале.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы, торжественное открытие концертного зала «Зарядье» состоится 8 сентября.

«В концерте-открытии примут участие звезды мировой оперы: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Хуан Диего Флорес в сопровождении оркестра Мариинского театра. Программа концерта будет состоять из популярных произведений зарубежной и русской классической музыки», — пояснили в пресс-службе.

Вход на открытие «Зарядья» будет только по пригласительным билетам, но концерт будет транслироваться по телевидению и в интернете.

На следующие день, 9 сентября, в зале «Зарядье» выступят Ильдар Абдразаков, Красимира Стоянова, Франческо Мели в сопровождении Российского национального оркестра. Билеты на этот концерт поступят в открытую продажу.

Всего в концертном сезоне 2019/2020 в новом зале запланировано проведение около трехсот мероприятий, в том числе музыкальных концертов и образовательных проектов.

На днях на заседании оргкомитета XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского его художественный руководитель Валерий Гергиев предложил летом 2019 года провести в концертном зале «Зарядье» церемонию закрытия конкурса.











