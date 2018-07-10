Названы даты проведения конкурса Чайковского

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XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского пройдет в Москве и Петербурге с 17 по 30 июня 2019 года.

Об этом сегодня, 10 июля, сообщила на заседании оргкомитета конкурса его сопредседатель, вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, передает ТАСС.

В Москве площадками конкурса станут Концертный зал имени П.И. Чайковского, Филармония-2, Большой, Малый и Рахманиновский залы консерватории, Центральная музыкальная школа и Гнесинка. В Петербурге конкурсные прослушивания и концерт лауреатов пройдут в Мариинском-2, Большом и Малом залах консерватории.

Участники XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского будут соревноваться по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение» (мужчины и женщины) и «Духовые инструменты» (медные и деревянные).

По словам Голодец, среди пианистов будут распределены шесть премий, столько же — среди скрипачей и виолончелистов. По специальностям медные и деревянные духовые инструменты будет присуждено по восемь премий, по специальностям «Сольное пение» (мужчины) и «Сольное пение» (женщины) — по четыре премии. Также будет присужден Гран-при.

Прием заявок на конкурс проходит до 1 февраля 2019 года.

Международный конкурс имени П.И. Чайковского проводится с 1958 года раз в четыре года. Первоначально конкурс прходил по двум специальностям — фортепиано и скрипка, в 1962 году введена специальность виолончель, в 1966 году — вокал. Специальность «Духовые инструменты» впервые появится на конкурсе в 2019 году.

Лауреатами XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 2015 году стали музыканты из России, США, Франции, Германии, Испании, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Армении, Румынии, Монголии, Литвы и других стран.

P.S. «Через какое-то время Москва получит зал мирового класса. И я бы предложил, чтобы церемония закрытия конкурса Чайковского прошла в "Зарядье"», — сказал на заседании оргкомитета художественный руководитель конкурса, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.



