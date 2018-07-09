Российские фильмы получили награды фестиваля в Карловых Варах

Кадр из фильма «Подбросы» © Кинокомпания «Новые люди»

Фильмы «Сулейман гора» Елизаветы Стишовой и «Подбросы» Ивана И. Твердовского стали призерами международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Как сообщает ТАСС, российско-киргизский фильм «Сулейман гора» был признан лучшим в фестивальной секции «К Востоку от Запада» и получил приз Федерации кинокритиков Европы и стран Средиземноморья.

«Подбросы» участвовали в главном конкурсе фестиваля и были отмечены специальным призом международного жюри.

Дебютная картина Елизаветы Стишовой рассказывает о драматических событиях, разворачивающихся неподалеку от киргизского города Ош, где стоит невысокая Сулейман Гора. Местное население вымаливает здесь здоровье, любовь и счастье. История главных героев разворачивается на фоне становления молодой азиатской страны, где уживаются старинные обычаи и современная жизнь.

«Подбросы» — третий игровой фильм Ивана И. Твердовского. Он рассказывает о молодом человеке, страдающем от редкой болезни и живущем в интернате. Однажды за ним приезжает мать и забирает его в Москву, где, сам того не желая, юноша становится ядром организованной преступной группировки.

На карловарском фестивале состоялась международная премьера «Подбросов». В производстве картины участвовали кинематографисты из России, Литвы, Франции и Ирландии, в главных ролях снялись Денис Власенко и Анна Слю.

Основанный в 1946 году международный кинофестиваль в Карловых Варах является одним из старейших в Европе. В этом году фестиваль проходил с 29 июня по 7 июля, в нем приняли участие 181 игровой и 55 документальных фильмов.







