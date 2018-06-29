Объявлен центральный объект «Архстояния-2018»

© «Архстояние»

Центральным объектом международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние», который пройдет с 27 по 29 июля в деревне Никола-Ленивец Дзержинского района Калужской области, будет «Вилла ПО-2» архитектора Александра Бродского.

Как сообщают организаторы фестиваля, «Вилла ПО-2» построена из типовых строительных бетонных заборов, найденных в округе. Превью объекта было представлено на «Архстоянии» в прошлом году.

Тема «Архстояния-2018» — «Со-Здание». Фестиваль пройдет в формате единого спектакля, где в определенной последовательности будут соединены музыкальная, перформативная, игровая и образовательная программы. Действие завершит главный перформанс фестиваля, соответствующий определенному времени суток.

Команда ArchiPEOPLE представит проект «АРХиФУТБОЛ» — посетители фестиваля увидят, как художники, архитекторы и просто талантливые люди представляют себе ритуал игры.

Команда городских кинотеатров «Москино» откроет на фестивале передвижной кинотеатр под открытым небом. Фильмы будут показывать среди леса с пленки 35 мм с винтажного кинообрудования.

Как всегда, «Архстояние» будет сопровождаться лекционной и дискуссионной программой, в которых смогут принять участие все желающие.

За музыку на фестивале в этом году отвечают российские и зарубежные исполнители, собранные музыкальным лейблом Leveldva. Музыканты будут кочевать по территории парка, исследуя новые пространства звуком, а в финале цикл звукового поиска завершится объединением двух сцен на поляне [LAB]SCAPE.

Полная программа будет объявлена дополнительно: ее основная часть будет сформирована из работ художников, архитекторов, перформеров и саунд-дизайнеров, которые станут победителями открытого конкурса.



