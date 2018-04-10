«Архстояние» объявляет open call

До 15 мая открыт прием заявок на участие в международном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние-2018», который пройдет с 27 по 29 июля в деревне Никола-Ленивец Дзержинского района Калужской области.

Заявки принимаются по адресу arch@stoyanie.ru. В качестве заявки участникам нужно предоставить в оргкомитет портфолио, эскизы проекта, концептуальное и техническое описание и подробную смету (до 200 000 рублей). Более подробная информация приводится на сайте «Архстояния».

Архитекторы, художники, перформеры и театральные группы могут предложить идею перформанса, инсталляции или объекта, соответствующих теме фестиваля — «Co-Здание». Предлагаемые проекты должны быть направлены на исследование человеческого присутствия (познание, общение, еда, отдых, игра, сон и другие), а также учитывать природный ландшафт и историю места.

Все поступившие заявки будут рассмотрены экспертным жюри, в состав которого входят художник, основатель арт-парка «Никола-Ленивец» Николай Полисский, режиссер и драматург Юрий Муравицкий, архитектор, художник, руководитель проектной группы «8 Линий», куратор «Архстояния» Антон Кочуркин и арт-менеджер, художник, архитектор, продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова.

Победитель open call будет объявлен 20 мая и получит грант на реализацию своего проекта.











