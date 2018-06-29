В Екатеринбурге пройдет четвертая «Уральская ночь музыки»© ЦЕХ №6 / Фестиваль Ural Music Night
29 июня на ста площадках Екатеринбурга более 2000 музыкантов из разных стран примут участие в концертах четвертого международного музыкального фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки»).
Среди хедлайнеров Ural Music Night 2018 Эмир Кустурица и No Smoking Orchestra, Heilung, Joy, Arabesque, Baccara, Иван Дорн, ВИА «Татьяна», хор «Млада», Therr Maitz и Noize MC. Вход на все площадки фестиваля бесплатный.
Программа фестиваля существенно раширится по сравнению с прошлым годом. Его новыми площадками станут Свердловская академическая государственная филармония, где выступят Уральский филармонический оркестр и хор «Млада», и площадка «Ночное барокко» в Камерном театре — на ней выступит альтист Сергей Полтавский, под крышей Театра кукол в программе «Тропикана. Южный джем» соберутся три ведущих джазовых коллектива России: LRK–трио, трио Дениса Галушко и АСК-трио Алены Поль.
Также к фестивалю присоединятся Центр современной драматургии и «Коляда–театр». На Площади 1905 года пройдет дискотека 80-х.
Кроме того, в программе традиционные концерты и перформансы, такие как «Музыка Закрытых Окон», «Опера с балкона оперного театра», сцена «Терка», «Капсула Времени», на которой выступит Сергей Трофимов, Главпочтамт — сцена world music
Сайд-проектами фестиваля станут школа для молодых музыкальных коллективов Ural Music School, Ural Music Volunteer Crew и международный музыкальный лагерь Ural Music Camp — 50 участников основной программы вместе с преподавателями из Поп-Академии (Мангейм, Германия) создадут музыкальные коллективы и сформируют одну из сцен фестиваля, для всех желающих состоится «открытая программа» с курсом лекций и воркшопов.
Об участниках и площадках Ural Music Night 2018 можно будет прочитать в журнале Ural Music Magazine, концерты покажет социальная сеть «Вконтакте».
Начало фестиваля — 29 июня в 17:00, начало финального гала-концерта — 30 июня в 01:30.
Ural Music Night проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Правительства Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга
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