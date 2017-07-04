Солнце взойдет

Екатеринбург — очень музыкальный город. Когда-то здесь был Свердловский рок-клуб, из которого вышли «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи» и «Смысловые галлюцинации». Сейчас в городе есть Уральский музыкальный колледж для одаренных детей, где Валерий Гергиев регулярно вербует оркестрантов, Театр оперы и балета, исправно поставляющий номинантов для «Золотой маски», и один из лучших концертных клубов России Tele-Club. Увлеченность жителей Екатеринбурга музыкой легко считывается с карты города. Екатеринбуржцы увековечили в скульптуре The Beatles, Майкла Джексона, Владимира Высоцкого с Мариной Влади и основателя «Песняров» Владимира Мулявина, завели небоскреб имени Высоцкого и подземный переход имени Виктора Цоя. Заподозрить горожан в меломании можно, просто гуляя по городу и читая вывески: винный бар Amy Wine House, ювелирный салон «Ринго» и т.д. Поэтому, узнав, что в Екатеринбурге поставили цель обзавестись фестивалем, который бы сделал город одной из музыкальных столиц мира, особенно не удивляешься. Его, между прочим, проводят уже третий год — в самую короткую летнюю ночь, и, по заверениям организаторов, это самый быстрорастущий фестиваль страны. Он называется Ural Music Night. Его концепция в том, что на одну ночь — от вечера и до восхода солнца — центр Екатеринбурга превращается в разветвленный комплекс площадок, на которых проходят бесплатные концерты в самых разных жанрах — от оперного пения и музицирования на средневековых инструментах до бардовской песни и восьмибитной электроники, от камерных пьес Арво Пярта и Филипа Гласса до андеграундного дрим-попа Гали Чикис.

© Александр Осипов

«Ну кто знал бы Канны, если бы не кинофестиваль? А Мюнхен разве бы посещало столько туристов, если бы не Октоберфест?» — говорит организатор Ural Music Night Евгений Горенбург, стоявший у истоков Свердловского рок-клуба и с 2000 года устраивающий в Екатеринбурге фестиваль «Старый Новый рок». С прической как у поседевшего льва Бонифация, Евгений Горенбург, одетый в ярко-оранжевую рубашку навыпуск, лучится энергией и уверенностью в большом международном будущем своего нового проекта. Три года назад, в год дебюта, Ural Music Night стартовал с 40 площадок и собрал аудиторию в 70 тысяч человек, в 2016-м площадок было 70, а посетителей было 120 тысяч и еще 450 тысяч смотрели прямую онлайн-трансляцию из нескольких главных точек фестиваля. В этом году организаторы, доведя количество площадок до 100, выставили планку в 150 тысяч человек, то есть в одну десятую часть населения Екатеринбурга. «Я просто уверен, что постепенно мы превратимся в истинно международный фестиваль, — говорит Евгений Горенбург, — в том смысле, что сюда специально будут приезжать люди со всего мира, потому что увидеть за одну ночь такое количество совершенно разной музыки в исполнении звезд — такого еще не было и, уверен, не будет. А приехав, они смогут увидеть и другие достопримечательности — нам же есть что показать». Пиар-директор Ural Music Night Алексей Калистратов добавляет: «Хочется, чтобы Екатеринбург знали не только потому, что тут кокнули царя».

© Кирилл Филинков

Площадкой Ural Music Night может стать любое пространство, где можно устроить бесплатный концерт. Этой ночью были задействованы городские площади, скверы, рестораны, кафе, клубы, винотеки, крафтовые пабы, двор конструктивистской гостиницы «Исеть», балкон оперного театра, ступени публичной библиотеки, гламурный универмаг, крыша Музея истории и даже городской пруд, на котором соорудили плавучую сцену. Перед екатеринбуржцами выступали фолк-коллективы, «Браво» и «Мегаполис», заслуженные барды, герои инди-музыки, уральские рэперы, джаз-ансамбли, блюз-группы и исполнители на ситарах и приставках Gameboy. Благодаря тому, что центр Екатеринбурга компактен (он представляет собой квадрат со стороной в 2,5 км, который по силам обойти пешком) и в нем мало жилых домов, недовольных тем, что в сердце города до раннего утра гремит музыка, а по улицам с шумом текут потоки разгоряченных искусством людей, не наблюдается. Не видно даже кордонов полицейских и вавилонов из отбойников и металлоискателей, которыми неизменно обставляется любое массовое мероприятие в озабоченной безопасностью Москве. Финальным гала-событием Ural Music Night становится концерт хедлайнера на центральной Октябрьской площади у Театра драмы. С рассветом на площади начинается ритуальное коллективное исполнение песни «Солнце взойдет» из «Бременских музыкантов», в небо отпускаются гроздья оранжевых воздушных шаров, и догулявшие до утра зрители, захмелевшие от восторга, ловят первые лучи солнца в окоемы розданных им зеркал. Происходящее действо напоминает нечто среднее между флешмобом, перформансом и языческим обрядом, который должен наколдовать солнечное будущее Екатеринбургу и фестивалю, собирающемуся стать его визитной карточкой.

© Александр Осипов

В грезах о международном будущем Ural Music Night Евгений Горенбург хотел позвать хедлайнером нынешней ночи Ринго Старра. Если бы знаменитый битл исполнил песню из советского мультика, вдохновленного музыкой The Beatles, — это был бы символичный жест и эффектный финал для любого фестиваля. С менеджментом Ринго Старра даже успели обсудить гонорар, но дальше дело не пошло. Ural Music Night не хватило финансовой поддержки местных властей и бизнеса, поэтому организаторам пришлось умерить амбиции. Главным героем фестиваля в очередной, уже третий, раз стал безотказный Вадим Самойлов, который со своей группой открывал и закрывал его программу. Помимо того что рокер-государственник дважды выступил на фестивале, спев свои новые песни, отсуженные у брата хиты «Агаты Кристи» и «Луч солнца золотого», он взял на себя функции директора школы рок-музыки на Ural Music Night, отобрав на конкурсе детских групп 12 коллективов и проведя с ними несколько мастер-классов. «Сначала меня раздражало, что этот фестиваль назвали по-английски, а теперь я вижу, что у него есть международное будущее», — выразил свое отношение к происходящему Вадим Самойлов, ненадолго оторвавшись от саундчека со школьниками, на котором он увлеченно заменял в детских группах барабанщиков. На вопрос, будет ли он исполнять на Ural Music Night свою новую песню «За Донбасс», экс-участник «Агаты Кристи» ответил: «Здесь же дети. Зачем их вовлекать в наши взрослые дела?»

© Елена Киселева

Несмотря на присутствие в программе фестиваля, на котором собирается больше тысячи музыкантов, сложной музыки и артистов с международным авторитетом, главное, чем силен Ural Music Night, — это буйный дух юности, которым дышат в эту ночь улицы Екатеринбурга. Лавируя в вылившихся на екатеринбургские улицы потоках молодежи, чувствуешь себя как на грандиозном выпускном, заражаясь энтузиазмом уверенности в завтрашнем солнечном дне и долгой счастливой жизни. Фестиваль Ural Music Night еще очень юн. Для достижения международной известности ему, как выпускнику, надо определиться, кем он хочет быть — укорененными в городской традиции массовыми гуляньями, ярмаркой музыкальных талантов или статусным фестивалем со звездным лайнапом, не пытаться объять необъятное, много трудиться — и непременно все получится, потому что место для фестиваля выбрано очень подходящее.