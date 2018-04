Stereoleto представит ночную программу

В ночь с 10 на 11 июня в Петербурге на международном музыкальном фестивале Tinkoff Stereoleto пройдет Stereonight – совместная ночная электронная программа с «Афишей Daily».

Как сообщают организаторы, на двух сценах дизайн-центра Artplay на Охте в программе Stereonight выступят Mujuice (Россия), Lydmor (Дания), Jori Hulkkonen & Jimi Tenor (Финляндия), Ishome (Россия), Squarepusher (Великобритания) и Ionnalee (Швеция).

В 2018 году фестиваль Stereoleto проводится в 17-й раз. Среди участников фестиваля в разные годы были Massive Attack, Air, Nick Cave and the Bad Seeds, «Аукцыон», The Future Sound of London, Дэвид Бирн, Röyksopp, Михаил Боярский, Social Club, Петр Мамонов, Регина Спектор, Morcheeba, Gus Gus, «Аквариум», Sigur Rós, 5'Nizza, Иван Дорн, Crystal Castles, U.N.K.L.E. и еще более 700 российских и иностранных артистов.

В этом году хедлайнером фестиваля станет группа Franz Ferdinand (Великобритания), также среди участников «Стереолета-2018» группы «Каста» (Россия), Brainstorm (Латвия), «Мальбэк» (Россия), Milky Chance (Германия), Cigarettes After Sex (США) и «Пошлая Молли» (Украина).