Stereoleto представит ночную программу© Роман Киташов / Администрация Санкт-Петербурга
В ночь с 10 на 11 июня в Петербурге на международном музыкальном фестивале Tinkoff Stereoleto пройдет Stereonight – совместная ночная электронная программа с «Афишей Daily».
Как сообщают организаторы, на двух сценах дизайн-центра Artplay на Охте в программе Stereonight выступят Mujuice (Россия), Lydmor (Дания), Jori Hulkkonen & Jimi Tenor (Финляндия), Ishome (Россия), Squarepusher (Великобритания) и Ionnalee (Швеция).
В 2018 году фестиваль Stereoleto проводится в 17-й раз. Среди участников фестиваля в разные годы были Massive Attack, Air, Nick Cave and the Bad Seeds, «Аукцыон», The Future Sound of London, Дэвид Бирн, Röyksopp, Михаил Боярский, Social Club, Петр Мамонов, Регина Спектор, Morcheeba, Gus Gus, «Аквариум», Sigur Rós, 5'Nizza, Иван Дорн, Crystal Castles, U.N.K.L.E. и еще более 700 российских и иностранных артистов.
В этом году хедлайнером фестиваля станет группа Franz Ferdinand (Великобритания), также среди участников «Стереолета-2018» группы «Каста» (Россия), Brainstorm (Латвия), «Мальбэк» (Россия), Milky Chance (Германия), Cigarettes After Sex (США) и «Пошлая Молли» (Украина).
новости
18:51Объявлен хедлайнер первого дня Bosco Fresh Fest 2018
17:55Stereoleto представит ночную программу
17:01В Культурном центре ЗИЛ состоится премьера инклюзивного спектакля
16:24Группа Tangerine Dream впервые выступит в Петербурге
14:58Pratum Integrum устроит в Москве «Дни барокко»
13:10Женовач попросил Мединского содействовать переводу Малобродского из СИЗО
12:13ВЦИОМ: три четверти россиян не против блокировки Telegram
10:58Фонд Дерипаски отменил Иркутский книжный фестиваль
23 апреля 2018
18:37ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» едет в МосквуВсе новости