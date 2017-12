Franz Ferdinand выступят на фестивале Stereoleto 2018

© Stereoleto

Независимый международный музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в Петербурге 10 и 11 июня , хедлайнером фестиваля будет британская рок-группа Franz Ferdinand.

Как сообщает пресс-служба фестиваля Stereoleto, его остальные участники будут объявлены в ближайшее время, площадкой фестиваля впервые станет открывшийся на Охте дизайн-центр Artplay.

«Фестиваль Stereoleto никогда не боялся экспериментировать. С площадками, стилями, сценами. Мы не боимся изменений. Мы 10 лет проводили фестиваль Stereoleto в ЦПКиО, нам нравится это место, этот парк: мы первые, кто организовал и провел фестиваль именно там. Но в этом году мы решили сделать перезагрузку и попробовать что-то новое, и верим в то, что это подарит фестивалю новый виток в развитии, а также приятно удивит его гостей», — говорит генеральный продюсер Stereoleto Илья Бортнюк.

В 2018 году фестиваль Stereoleto будет проводиться в 17-й раз. Среди участников фестиваля в разные годы были Massive Attack, Air, Nick Cave and the Bad Seeds, «Аукцыон», The Future Sound of London, Дэвид Бирн, Röyksopp, Михаил Боярский, Social Club, Петр Мамонов, Регина Спектор, Morcheeba, Gus Gus, «Аквариум», Sigur Rós, 5'Nizza, Иван Дорн, Crystal Castles, U.N.K.L.E. и еще более 700 российских и иностранных артистов.

Организатор фестиваля — компания «Светлая Музыка»