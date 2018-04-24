Группа Tangerine Dream впервые выступит в Петербурге© Tangerine Dream Official / YouTube
18 мая на Новой сцене Александринского театра в Петербурге пройдет XXII Международный фестиваль SKIF. Хедлайнером фестиваля станет немецкая группа Tangerine Dream, которая раньше никогда не выступала в Петербурге.
Пионеры электронной музыки и краут-рока, основоположники и бессменные лидеры Берлинской школы электронной музыки представят в Петербурге программу «Quantum Of Electronic Evolution».
Осенью 2017 года Торстен Квешинг (синтезаторы), Ульрих Шнаус (синтезаторы) и Хосико Яманэ (электроскрипка) выпустили студийный альбом «Quantum Gate», задуманный еще при жизни основателя Tangerine Dream Эдгара Фрезе. На фестивале SKIF группа исполнит свои классические композиции, произведения с нового альбома, а также импровизированный сет в духе «старых добрых семидесятых».
Как сообщает сайт SKIF, всего в фестивале примут участие десять коллективов из России, Германии, Норвегии, Италии. Эстонии, Польши.
Впервые в России выступят прог-рокеры Motorpsycho (Норвегия), электроакустический музыкант и композитор Андреа Бельфи (Италия), экспериментальный квартет T'ien Lai (Польша) и инди-рок группа Holy Motors (Эстония).
Россия будет представлена на фестивале группами The Grand Astoria (Петербург), «Фивы» (Петербург), «ДК Посторонних» (Петербург), аудиовизуальным проектом Евгения Горбунова «Интурист» (Москва) и другими альтернативными проектами.
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