Группа Tangerine Dream впервые выступит в Петербурге

© Tangerine Dream Official / YouTube

18 мая на Новой сцене Александринского театра в Петербурге пройдет XXII Международный фестиваль SKIF. Хедлайнером фестиваля станет немецкая группа Tangerine Dream, которая раньше никогда не выступала в Петербурге.

Пионеры электронной музыки и краут-рока, основоположники и бессменные лидеры Берлинской школы электронной музыки представят в Петербурге программу «Quantum Of Electronic Evolution».

Осенью 2017 года Торстен Квешинг (синтезаторы), Ульрих Шнаус (синтезаторы) и Хосико Яманэ (электроскрипка) выпустили студийный альбом «Quantum Gate», задуманный еще при жизни основателя Tangerine Dream Эдгара Фрезе. На фестивале SKIF группа исполнит свои классические композиции, произведения с нового альбома, а также импровизированный сет в духе «старых добрых семидесятых».

Как сообщает сайт SKIF, всего в фестивале примут участие десять коллективов из России, Германии, Норвегии, Италии. Эстонии, Польши.

Впервые в России выступят прог-рокеры Motorpsycho (Норвегия), электроакустический музыкант и композитор Андреа Бельфи (Италия), экспериментальный квартет T'ien Lai (Польша) и инди-рок группа Holy Motors (Эстония).

Россия будет представлена на фестивале группами The Grand Astoria (Петербург), «Фивы» (Петербург), «ДК Посторонних» (Петербург), аудиовизуальным проектом Евгения Горбунова «Интурист» (Москва) и другими альтернативными проектами.











