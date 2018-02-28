«Интурист» и отсутствие правил

Строго говоря, и название «Интурист», и человек, который его затеял, многим хорошо знакомы. «Интурист» — это новый проект Евгения Горбунова, известного по рок-группе «ГШ», техно-дуэту Interchain и импровизационному ансамблю «Рты». А когда-то еще раньше он играл и пел в группе NRKTK, которую до сих пор вспоминают. «Интурист» только что выпустил первый сингл «Мужчина моего отца». На концертах проекта, ближайший из которых состоится 3 марта в клубе Powerhouse, к Евгению Горбунову будут присоединяться разные музыканты, но творческий продукт, выходящий под этой маркой, — не только записи, лайвы, но и анимационные ролики — будет исключительно на его совести. Создатель «Интуриста» рассказал, зачем ему нужна еще одна группа.

Евгений Горбунов

«Интурист» — это проект, в котором я осуществляю свои больные фантазии, рожденные, как правило, внезапно, в считанные минуты. Штука в том, что раньше я продумывал аранжировки, все старался структурировать, рассчитывал, как будет развиваться драматизм песни или трека, шлифовал тексты, партии и т.д., но в какой-то момент понял, что устал от этого подхода. Я так натренировался на всех своих группах, что могу писать песни без вмешательства рассудка, просто нужно наконец себе это позволить. О том и проект.

<a href="http://incompetence.bandcamp.com/album/2018-icp-12">Интурист – Мужчина моего отца / Погодка (2018, ICP 12) by Интурист</a>

Сейчас на концертах я сфокусирован на песнях и разных вариантах их исполнения, то есть ни на одном концерте они не звучат так же, как на предыдущем. Потому что иногда я играю один, с гитарой и лупером или еще с какими-то девайсами, а иногда вдвоем или втроем с кем-нибудь из друзей — это каждый раз вносит элемент неожиданности, все движется, меняется, хотя уже есть устоявшиеся партии и тексты.

«Интурист» — «Сейчас подъедет человек»

Еще я стараюсь хотя бы раз в месяц выпускать мультфильмы, нарисованные в духе позднесоветской анимации, и писать к этим мультфильмам абстрактные саундтреки.

«Интурист» — «Ситуация 2»

Собственно, у меня уже готов альбом «Командировка» — наполовину из песен, наполовину из абстракций. «Мужчина моего отца» — первый сингл с альбома, но когда выйдет сама пластинка, точно сказать не могу.

Еще важный момент: песни для меня не главное, и вообще нет ничего главного и второстепенного, это такой проект без правил, определенного состава, жанра и какой-то стратегии. Пока некоторые песенки похожи на постпанк, но это я даю волю сантиментам и записываю все так, как будто нахожусь в полуразрушенном Союзе в 1989 году, это прямо сидит во мне и просится наружу, а поскольку я решил позволять себе все что угодно, пусть пока будет так. Недавно мы очень здорово наджемили несколько песен с барабанщиком Витей Глазуновым, и там уже совсем другой звук. На концерте 3 марта, где задействованы Глазунов и Мидборн, вообще будут сэмплы, синтезаторы и минимум этих моих любимых помоечных 80-х, а будут не менее помоечные 2010-е, где та же постсоветская гнильца прикрыта лоснящимися пластиковыми и алюминиевыми панелями.

«Интурист» — «Песенка шлакоблока»

В общем, «Интурист» — это самодурство и раздувание моего собственного эго. Отчасти я экспериментирую над собой, когда порой после полнозвучных больших концертов Interchain или «ГШ» остаюсь один с гитарой среди совершенно неподготовленной публики, которой, в принципе, есть чем заняться кроме лицезрения этого безобразия. И мне в эти моменты очень интересно и весело!