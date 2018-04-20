Фотоконкурс «Прямой взгляд» открывает сезон

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Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре объявляет четвертый ежегодный международный конкурс документальной фотографии «Прямой взгляд». Тема конкурса – проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также пути разрешения этих проблем.

Заявки принимаются до 1 июля. Каждый участник может представить на конкурс не более трех серий (репортажей), по одной в три номинации — «Проблема», «Конфликт» и «Компромисс». Каждая серия должна состоять не менее чем из 7 и не более чем из 15 фотографий. Описание серии и подписи к фотографиям должны быть на английском языке.

В жюри сезона 2018 года входят основатель FotoEvidence, фотограф-документалист Светлана Бачеванова, генеральный директор фотоагентства laif Питер Битцер, фотограф Corbis / Getty Орасио Вильялобос, фоторедактор, консультант EPA Мария Манн и визуальный директор портала «Такие дела» Андрей Поликанов.

Жюри конкурса работает в два этапа. На первом этапе объявляется шорт-лист конкурса. Работы, вошедшие в шорт-лист будут напечатаны в каталоге конкурса. На втором этапе в каждой номинации жюри определяет трех победителей, которые получают почетный приз конкурса «Прямой взгляд». Трое авторов, занявшие первое место в каждой номинации, получают денежные призы в размере 30 000 рублей. Серии победителей будут представлены на выставке в октябре 2018 года.

Конкурс «Прямой взгляд» проводится четвертый год. В 2017 году заявки на участие прислали несколько сотен фотографов из разных стран, победителями конкурса стали фотографы из России, Италии, Армении, Ирана, Чехии, Испании и Германии.

Основные цели конкурса — содействие развитию и популяризации независимой журналистики, поддержка авторов, исследующих проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, поддержка проектов, созданных с позиции уважения и защиты человеческого достоинства, принципов заложенных в Конституции России и Всеобщей декларации прав человека ООН.



