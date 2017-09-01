Конкурс «Прямой взгляд» объявил победителей

© Арнольд Вебер

Сегодня, 1 сентября, объявлены победители конкурса документальной фотографии «Прямой взгляд» 2017 года, темой которого являются проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также пути разрешения этих проблем.

Итоги конкурса «Прямой взгляд» приводятся на его сайте.

В номинации «Проблема» победил выпускник мастерской Игоря Мухина в Школе Родченко Арнольд Вебер (Россия) с серией «Вчера я всё», посвященной современной молодежи. В июле 2015 года серия была опубликована на COLTA.RU. Второе место занял Фаусто Подавини (Италия, «Изменения Омо»), третье место — Илья Питалев (Россия, «Звезда и магнолия»).

Первое место в номинации «Конфликт» занял Арег Балаян (Армения) с серией «Мобилизация», которая рассказывает о службе автора в Армии Обороны Нагорного Карабаха. Второе место — Садег Сури (Иран, «Ожидающие девушки»), третье место — Станислав Крупаж (Чехия, «Битва в Сирте»).

В номинации «Компромисс» победил Антонио Арагон Ренунсио (Испания) с проектом «Рай забытых сердец», рассказывающим о врачах неправительственной организации «Оазис», которые помогли тысячам пациентов в Центре Святого Луиса Орионе в Бомбуаке (Того). Второе место — Юрий Притиск (Россия, «Сестры»), третье место — Беттина Флитнер (Германия, «Мирные переговоры в Папуа-Новой Гвинее»).

Конкурс «Прямой взгляд» проводит Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре.

Основные цели конкурса — содействие развитию и популяризации независимой журналистики, поддержка авторов, исследующих проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, поддержка проектов, созданных с позиции уважения и защиты человеческого достоинства, принципов заложенных в Конституции России и Всеобщей декларации прав человека ООН.



