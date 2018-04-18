Писателю Владимиру Данихнову нужна помощь

Семья и коллеги писателя Владимира Данихнова обращаются с просьбой о помощи: ему срочно требуются средства на оплату дорогостоящего лечения онкологического заболевания.

Владимир Данихнов (р. 1981) — автор романов «Чужое», «Братья наши меньшие», «Девочка и мертвецы» и «Колыбельная», лауреат премии «Серебряный Кадуцей», дважды финалист премии «Дебют», финалист премии «Русский Букер», лонг-листер премии «Большая книга».

В 2015 году у Владимира Данихнова обнаружили рак носоглотки. Была сделана операция, проведено облучение и три курса химиотерапии. В 2016 году случился первый рецидив, который удалось пресечь с использованием киберножа.

В начале апреля 2018 года был обнаружен новый рецидив. В Ростове-на-Дону, где живет писатель, от сложного лечения отказались, осталась возможность лечиться новационными методами в Москве и Петербурге.

К настоящему моменту уже сделана операция в НИИ Бурденко в Москве, она обошлась в 250 тысяч рублей, расходы на анализы составили около 25 тысяч рублей. Всю опухоль удалить не удалось. Так как это уже второй рецидив, то вариантов лечения осталось немного, приходится искать экспериментальные варианты.

Сейчас Владимир Данихнов готовится проходить дендритную терапию, таргетную терапию. Рассматривался вариант с протонным облучением, но это очень дорого (в Петербурге курс стоит, например, 1,8 млн рублей). Лечение проходит в Петербурге, поэтому средства, помимо лечения, уходят также на проживание, питание, транспортные расходы.

Точную сумму, которая понадобится на лечение, назвать пока сложно. Ясно только, что это продлится долго, возможно, месяцы, и немало денег уйдет на сопутствующие расходы. Друзья, коллеги и читатели Владимира Данихнова активно помогают ему, но их возможности ограничены.

Реквизиты для помощи:

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Номер карты: 4276852027531832

Яна Александровна Д. (Данихнова)

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