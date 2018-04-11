«Артдокфест» покажет «Полет пули», чтобы собрать средства для компенсации штрафа

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14 апреля состоится онлайн-показ фильма Беаты Бубенец «Полет пули», все сборы от которого будут направлены на выплату штрафа, наложенного на международный фестиваль документального кино «Артдокфест».

Показ начнется в 18:00 по московскому времени на сайте artdoc.media, по окончании сеанса состоится онлайн-обсуждение фильма «Полет пули» с его создателями. В продажу поступят 10 билетов по 10 000 рублей каждый, желающие поддержать фестиваль могут оплатить один или сразу несколько билетов.

Суд в Москве оштрафовал «Артдокфест» на 100 000 рублей за два показа в конкурсной программе 2017 года фильма «Полет пули» производства Латвии без прокатного удостоверения — по 50 тысяч рублей за каждый показ. При этом на фестивале состоялся лишь один полноценный показ фильма — 9 декабря, а второй — 10 декабря — был фактически сорван.

Дирекция «Артдокфеста» готова выслать бесплатные билеты тем зрителям, которым не удалось увидеть фильм в тот день.

«У нас есть адреса зрителей, оставивших свои данные после показа и откликнувшихся впоследствии на наши письма — им мы отправим бесплатные билеты. Зрители, которые не оставляли свои данные или не верифицировали их после фестиваля могут прислать сканы билетов на media@artdocfest.com. Мы безмерно признательны за вашу поддержку, которую получаем все эти годы, и особенно в последние дни. Она нам действительно очень нужна», — сообщают организаторы фестиваля.

«Документальное кино — это пространство свободного разговора на самые острые темы, пространство диалога, — отмечают они. — Территория свободы в России последовательно сокращается. Уже не первый год мы боремся за право показывать документальное кино без ограничений и запретов».

Также «Артдокфест» объявил о начале приема заявок на участие в фестивале 2018 года. В конкурсную программу могут быть отобраны только картины, ни разу не показанные публично на территории РФ, для участия во внеконкурсных программах российская премьера фильма не обязательна. Анкеты вместе со ссылками на фильмы принимаются до 1 сентября на сайте «Артдокфеста».



