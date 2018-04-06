«Артдокфест» может переехать из России

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Суд в Москве оштрафовал международный фестиваль документального кино «Артдокфест» на 100 тысяч рублей за демонстрацию фильма без прокатного удостоверения. Организаторы «Артдокфеста» назвали это судебное решение ударом по самому существованию фестиваля в России.

Как сообщает «Артдокфест» в открытом письме, опубликованном на сайте фестиваля, штраф наложен судебным участком №380 Пресненского района города Москвы за два показа в конкурсной программе 2017 года фильма Беаты Бубенец «Полет пули» производства Латвии — по 50 тысяч рублей за каждый показ,

При этом, отмечается в письме, на фестивале состоялся лишь один полноценный показ фильма, а второй был фактически сорван. Кроме того, дирекция «Артдокфеста» не получила повестку в суд, и он прошел без участия представителей фестиваля.

В письме подчеркивается, что по российским законам «зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках международного кинофестиваля, проводимом на территории РФ, прокатное удостоверение государственного образца не требуется».

Для фестиваля, с 2014 года не получающего государственной финансовой поддержки, 100 тысяч рублей — «это катастрофически большая цифра... это удар по самому факту существования фестиваля в России», говорится в письме. Оно заканчивается объявлением о начале приема работ на фестиваль 2018 года, «который обязательно состоится».

«Другой вопрос, будет ли это территория Российской Федерации? Вопрос остается открытым», — пишут организаторы «Артдокфеста».











