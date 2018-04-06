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Фонд кино поддержит 17 проектов лидеров отечественного кинопроизводства

News_detailed_picture© Фонд кино

Попечительский совет Фонда кино утвердил список из 17 проектов 10 кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку от Фонда кино в 2018 и 2019 годах.

Как сообщает «Интерфакс», на безвозвратной основе поддержку получат фильмы «Огонь» («Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова»), «Притяжение-2» и «Повелитель ветра» (компания Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского «Арт Пикчерс Студия»), «Девятая» (компания «Нон-Стоп Продакшн»), «Стрельцов» (студия «Рок» Алексея Учителя), «Миллиард» и «Дикая дивизия» (компания «Централ Партнершип») и «Мастер и Маргарита» («Продюсерская фирма Игоря Толстунова»).

На условиях стопроцентной возвратности будет выделено финансирование картинам «Елки-7» и «Три богатыря и наследница престола».

Полный список проектов, которые получат поддержку Фонда кино, приводится на его сайте.

«Все проекты прошли тщательный конкурсный отбор, были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов, а также презентаций во время очной защиты кинопроектов», — отмечает Фонд кино.





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