Фонд кино поддержит 17 проектов лидеров отечественного кинопроизводства© Фонд кино
Попечительский совет Фонда кино утвердил список из 17 проектов 10 кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку от Фонда кино в 2018 и 2019 годах.
Как сообщает «Интерфакс», на безвозвратной основе поддержку получат фильмы «Огонь» («Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова»), «Притяжение-2» и «Повелитель ветра» (компания Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского «Арт Пикчерс Студия»), «Девятая» (компания «Нон-Стоп Продакшн»), «Стрельцов» (студия «Рок» Алексея Учителя), «Миллиард» и «Дикая дивизия» (компания «Централ Партнершип») и «Мастер и Маргарита» («Продюсерская фирма Игоря Толстунова»).
На условиях стопроцентной возвратности будет выделено финансирование картинам «Елки-7» и «Три богатыря и наследница престола».
Полный список проектов, которые получат поддержку Фонда кино, приводится на его сайте.
«Все проекты прошли тщательный конкурсный отбор, были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов, а также презентаций во время очной защиты кинопроектов», — отмечает Фонд кино.
новости
Вчера
18:33Фонд кино поддержит 17 проектов лидеров отечественного кинопроизводства
18:06Фестиваль «Делай фильм» объявил программу
17:35В Москве покажут новое кино Австрии
16:43«Артдокфест» может переехать из России
15:35Ретроспектива Джима Джармуша пройдет в Москве
14:16В рунете открылся «Большой музей»
12:22Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
11:05Худруком «Табакерки» стал Владимир МашковВсе новости