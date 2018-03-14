Николай Лебедев экранизирует «Мастера и Маргариту»

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Кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент» планирует выпустить в 2021 году новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Режиссером и автором сценария фильма будет Николай Лебедев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Марс Медиа Энтертейнмент».

Продюсеры картины — Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян («Марс Медиа»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Игорь Толстунов («Профит»), бюджет — 800 млн рублей ($14 млн).

«"Мастер" — один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения, — цитирует Константина Эрнста сайт «Марс Медиа Энтертейнмент». — Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения. А то, что роман никогда не был закончен автором и в нем остаются зазубрины, лишний повод надеяться, что удастся сделать сильную картину. Так как экранизации завершенных и совершенных романов никогда не получаются равными первоисточнику».

По мотивам «Мастера и Маргариты» создано несколько фильмов, первый из них в 1971 году снял Анджей Вайда. В России роман Булгакова экранизировали Юрий Кара (1994) и Владимир Бортко (2005).

Среди режиссерских работ Николая Лебедева триллеры «Змеиный источник» (1997) и «Поклонник» (1999), экранизация повести Эммануила Казакевича «Звезда» (2002), байопик Валерия Харламова «Легенда № 17» (2013) и фильм-катастрофа «Экипаж» (2016).



