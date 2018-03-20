Обвинение просит для Юрия Дмитриева 9 лет колонии

Прокуратура города Петрозаводска © Яндекс.Карты

Сегодня, 20 марта, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова попросила назначить главе карельского «Мемориала», историку Юрию Дмитриеву, обвиняемому в изготовлении порнографии, наказание в виде 9 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

В своей обвинительной речи, рассказал он, Аскерова «полностью поддержала обвинительное заключение, которое она же подписывала когда-то, и попросила 9 лет в исправительной колонии строгого режима».

«Моя позиция такова — это дело вообще не должно было поступить в суд, потому что здесь нет состава преступления», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что следующее заседание, на котором он выступит с защитной речью, назначено на 22 марта, последнее слово обвиняемого — на 27 марта, оглашение приговора ожидается в конце марта. Ранее в суде огласили официальные результаты психиатрической экспертизы, согласно которым Дмитриев психически здоров и не имеет сексуальных отклонений.

Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.

В декабре 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении порнографии. На компьютере Дмитриева обнаружили 140 снимков его несовершеннолетней приемной дочери — дневник здоровья, который велся на протяжении нескольких лет для органов опеки. Эксперты Центра социокультурных экспертиз сочли 9 из этих фотографий порнографическими.

26 декабря 2017 года стали известны результаты повторной экспертизы, проведенной в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы. Было установлено, что Дмитриев фотографировал дочь без одежды с целью контролировать ее физическое развитие.

27 декабря Петрозаводский городской суд принял решение отпустить Дмитриева из-под стражи 28 января, направив его на стационарное психиатрическое обследование в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве.

27 января 2018 года Юрий Дмитриев был освобожден из следственного изолятора в Петрозаводске под подписку о невыезде и вернулся домой.

По мнению защиты Дмитриева, правовые основания для обвинения отсутствуют, предварительное следствие намеренно нарушало закон с целью добыть любым способом доказательства вины. В поддержку карельского историка выступали деятели культуры, журналисты и правозащитники, историки и литераторы, ученые, политики, церковные и общественные деятели.



