Фестиваль короткометражного кино «Короче» принимает заявки

До 1 июля открыт прием заявок на участие в основной конкурсной программе VI Российского фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 17 по 19 августа.

Как сообщает сайт фестиваля, на конкурс принимаются игровые, документальные, анимационные короткометражные фильмы продолжительностью от 3 до 15 минут, произведенные в 2017–2018 годах.

Год назад фестиваль получил 1652 заявки из России и других стран, в основной конкурс были отобраны 38 фильмов.

По правилу фестиваля, введенному в прошлом году, на главный приз могут претендовать не только российские режиссеры, но и иностранные, снявшие короткометражный фильм на русском языке. В основную программу фестиваля были включены две работы иностранных режиссеров.

Лучшим фильмом пятого фестиваля «Короче» была признана картина «Лалай-Балалай» московского режиссера Руслана Братова. В жюри фестиваля входили продюсеры Игорь Толстунов (председатель) и Вячеслав Муругов, режиссер Борис Хлебников, актеры Петр Федоров и Екатерина Климова, писатель Евгений Гришковец и спортсменка Елена Исинбаева.



















