Названы победители фестиваля «Короче»

© Фестиваль короткометражного кино «Короче»

Лучшим фильмом фестиваля короткометражного кино «Короче», который проходил в Калининграде с 18 по 20 августа, стала картина «Лалай-Балалай» режиссера Руслана Братова (Москва).

Такое решение приняло жюри фестиваля «Короче» — продюсеры Игорь Толстунов (председатель) и Вячеслав Муругов, режиссер Борис Хлебников, актеры Петр Федоров и Екатерина Климова, писатель Евгений Гришковец и спортсменка Елена Исинбаева.

Победитель получит денежный приз и возможность заключить контракт на участие в больших кинопроектах.

Как сообщает фейсбук фестиваля, также были присуждены следующие призы:

Лучший режиссер

- «Как я сбросил кожу», реж. Алексей Шабаров (Москва)

Лучший сценарий

- «Ребра», режиссёр: Михаил Малинин (Москва)

Спецприз за оригинальное представление о любви

- «Половинки», реж. Байбулат Батуллин (Москва)

Cпецприз партнеров фестиваля «Яндекс.Такси»

- «Молоко», реж. Дарья Власова (Россия-Литва).

Дипломы фестиваля получили фильмы: