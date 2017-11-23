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Названы победители фестиваля «Короче»

News_detailed_picture© Фестиваль короткометражного кино «Короче»

Лучшим фильмом фестиваля короткометражного кино «Короче», который проходил в Калининграде с 18 по 20 августа, стала картина «Лалай-Балалай» режиссера Руслана Братова (Москва).

Такое решение приняло жюри фестиваля «Короче» — продюсеры Игорь Толстунов (председатель) и Вячеслав Муругов, режиссер Борис Хлебников, актеры Петр Федоров и Екатерина Климова, писатель Евгений Гришковец и спортсменка Елена Исинбаева.

Победитель получит денежный приз и возможность заключить контракт на участие в больших кинопроектах.

Как сообщает фейсбук фестиваля, также были присуждены следующие призы:

Лучший режиссер
- «Как я сбросил кожу», реж. Алексей Шабаров (Москва)

Лучший сценарий
- «Ребра», режиссёр: Михаил Малинин (Москва)

Спецприз за оригинальное представление о любви
- «Половинки», реж. Байбулат Батуллин (Москва)

Cпецприз партнеров фестиваля «Яндекс.Такси»
- «Молоко», реж. Дарья Власова (Россия-Литва).

Дипломы фестиваля получили фильмы:

  • «Гейм», реж. Алексей Дыховичный (Москва)
  • «Крайняя смена" , реж. Никита Тамаров (Москва)
  • «Цугцванг», реж. Сергей Рамз (Москва)
  • «Update/delete», реж. Алексей Ильин, Григорий Калинин (Москва)
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