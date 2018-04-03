Место на кладбище для Михаила Угарова купят на народные деньги© Театр.doc / Facebook
Администрация Троекуровского кладбища в Москве отказалась бесплатно предоставить место для захоронения драматурга и режиссера Михаила Угарова (1956-2018). Основанный им «Театр.doc» объявил о сборе средств на покупку участка.
«Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что "у него нет заслуг перед государством". Дают только по коммерческой цене, на которую у нас — независимого театра — попросту нет денег», — говорится в сообщении на странице «Театра.doc» в фейсбуке.
В нем также приводятся реквизиты банковских счетов, на которые можно перевести деньги. Стоимость участка — 740 тысяч рублей.
Михаил Угаров умер 1 апреля от сердечного приступа. Ему было 62 года. Как сообщает «Газета.ру», отпевание состоится 4 апреля, похороны назначены на 5 апреля.
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