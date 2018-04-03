Умер Михаил Угаров

1 апреля в Москве в возрасте 62 лет умер режиссер, драматург, идеолог движения «Новая драма», основатель и художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров.

Об этом «Театр.doc» сообщает на своей странице в фейсбуке.

Михаил Юрьевич Угаров родился в 1956 году в Архангельске, учился в Литературном институте имени А.М. Горького в Москве, но не окончил его. В середине 1990-х был одним из организаторов и участников творческого совета «Дебют-центра» Центрального дома актера.

Писал сценарии к телесериалам, в том числе «Петербургские тайны» и «Дневник убийцы», был руководителем программы «Моя семья» (РТР), сценаристом ток-шоу «Окна» (СТС), принимал участие в телепроекте «Былое и Дума» («Дождь»).

Как режиссер дебютировал в 2002 году постановкой спектакля «Облом off» по своей пьесе «Смерть Ильи Ильича» в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина. Ставил спектакли в «Театре.doc», театре «Практика», театре «Школа современной пьесы», театре Et Cetera, МХТ имени А.П. Чехова.

В 2002 году вместе с драматургами Еленой Греминой и Александром Родионовым основал театр документальной пьесы «Театр.doc», был одним из организаторов фестиваля современной пьесы «Новая драма». С 2007 года был членом художественного совета Центра драматургии и режиссуры, в 2010 году стал его художественным руководителем. Также был художественным руководителем фестиваля молодой драматургии «Любимовка», руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне.

С 2009 года вел направление «Документальный театр» образовательной программы «Творческий менеджмент и режиссура документального кино и документального театра» в Высшей школе журналистики НИУ ВШЭ, преподавал в Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Лауреат премии Московской хельсинской группы по правам человека, дважды лауреат премии «Золотая маска».



