«Инновация» проведет выставку номинантов в РГБ

© Илья Федотов-Федоров

Выставка номинантов государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018» пройдет с 10 апреля по 12 мая в Российской государственной библиотеке (РГБ), а также онлайн – на специально созданном сайте.

В пространстве РГБ будут представлены работы номинантов «Инновации-2018» в категориях «Художник года» и «Новая генерация». Бóльшая часть выставки будет доступна на сайте 2018.artinnovation.ru, который откроется 10 апреля.

«Большей частью "сбежав" из реальности в "облако", выставка неминуемо поднимает вопрос о том, где заканчивается художественная работа и начинается ее документация, и каким образом проект может продолжать свою жизнь после своего завершения — онлайн и офлайн, — говорит куратор выставки, лауреат «Инновации-2017» Александр Буренков. — В мире, пронизанном онлайн-сетями, коммуникациями и визуальными блогами, документация художественных работ приобретает другую степень видимости и узнаваемости, распространяясь по новым для себя каналам дистрибуции. Максимальная мобильность и репродуцируемость являются неотъемлемыми условиями существования искусства сегодня».

В этом сезоне в оргкомитет премии «Инновация» поступило 375 заявок из более чем 50 городов России. По итогам заседания двух экспертных советов премии было отобрано по пять проектов в каждой из семи конкурсных номинаций: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Книга года: теория и история современного искусства».

Лауреатов премии определит жюри, в которое вошли Наталья Тимакова, Дмитрий Озерков, Ивона Блазвик, Анна Гор и Маргарита Пушкина.

Вручение премии «Инновация-2018» состоится 27 апреля в Театре наций в Москве.







