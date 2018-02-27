Объявлены номинанты премии «Инновация»

Сегодня, 27 февраля, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО объявил номинантов государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018».

Список номинантов приводится на сайте artinnovation.ru. В оргкомитет премии поступило 375 заявок из более чем 50 городов России. По итогам заседания двух экспертных советов премии было отобрано по пять проектов в каждой из семи конкурсных номинаций:

«Проект года»

4-я Уральская индустриальная биеннале

фильм Александра Шейна «ВМаяковский»

выставочный проект «ПРОМЕТЕЙ. ДЕМОВЕРСИЯ: Эксперимент обещает стать искусством» (Казань)

спектакль «Музей инопланетного вторжения»

цикл выставок «Прощание с вечной молодостью» (Центр современного искусства «Винзавод»)

«Куратор года»

выставка Игоря Мухина «Альтернативная культура 80-х» (Мультимедиа Арт Музей)

выставка Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» (Музей современного искусства «Гараж»)

групповая выставка «Между усталостью: к новым формам жизни» (4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства)

выставка «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (Московский музей современного искусства совместно с фондом V-A- C )

выставка «Простые чувства» (филиал ГЦСИ в Нижнем Новгороде).

«Художник года»

Сергей Кищенко — «Журнал наблюдений 2014–2017»

Валерий Айзенберг — «Migratio»

Евгений Гранильщиков — «Последняя песня вечера»

Владимир Логутов — «Следующий уровень»

Хаим Сокол — «Бумажная память»

«Новая генерация»

Егор Федоричев — «Untitled», итоговая выставка резиденции фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина

«Инстинкт сохранения» — персональная выставка Ильи Федотова-Федорова

проекты Игоря Самолета «Завтрак для Артема» и «Пьяные признания»

спектакль Дмитрия Волкострелова и Дмитрия Ренанского «Художник извне и изнутри»

выставка Кирилла Савченкова «Office of Sensitive Activities / Applications Group» (Фонд V-A-C).

«Образовательный проект»

школа перформанса PYRFYR (Государственная галерея на Солянке)\

музейная резиденция «Подросток + музей» (Музей современного искусства PERMM)

ПРОсцениум: клуб-лаборатория по современному театру и перформансу (Волго-Вятский филиал ГЦСИ и арт-группа «Провмыза»)

творческий образовательный проект «Арт-лаборатории» фестиваля «Территория» и компании СИБУР

программа арт-медиации 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства

«Региональный проект»

программа XI Международного художественного симпозиума «Аланика» под названием «Владей Кавказом!» (Владикавказ)

арт-резиденция «Заря» (Владивосток)

выставка «Обратно домой» в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород)

специальный проект IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Миростроение» (Нижний Тагил)

выставка «Музей революции: советская изнанка в зазорах идеологии» (Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск).

«Книга года»

Станислав Шурипа — «Действие и смысл в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III»

Наталия Семенова — «Сергей Щукин и его коллекция»

«Архив Н.И. Харджиева. Русский авангард: материалы и документы из собрания РГАЛИ. Том I»

Андрей Хлобыстин — «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века»

Евгений Барабанов — «Метагеометрия художника Штейнберга»

Также оргкомитет объявил состав жюри премии «Инновация-2018»:

Наталья Тимакова, пресс-секретарь председателя правительства РФ — заместитель руководителя аппарата правительства РФ;

Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства и хранитель французской гравюры XV–XVIII веков в Государственном Эрмитаже, куратор;

Ивона Блазуик, директор галереи Whitechapel (Лондон), арт-критик, преподаватель;

Анна Гор, создатель и директор Нижегородского (теперь — Волго-Вятского) филиала ГЦСИ, продюсер и куратор художественных проектов;

Маргарита Пушкина, основатель и директор международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, учредитель Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Вручение премии «Инновация-2018» состоится 27 апреля в Театре наций в Москве.

Государственная премия «Инновация» была учреждена в 2005 году, в 2018 году она будет вручена в 13-й раз. Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.



