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Объявлены номинанты премии «Инновация»

News_detailed_picture© Премия Инновация 2018

Сегодня, 27 февраля, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО объявил номинантов государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018».

Список номинантов приводится на сайте artinnovation.ru. В оргкомитет премии поступило 375 заявок из более чем 50 городов России. По итогам заседания двух экспертных советов премии было отобрано по пять проектов в каждой из семи конкурсных номинаций:

«Проект года»

  • 4-я Уральская индустриальная биеннале
  • фильм Александра Шейна «ВМаяковский»
  • выставочный проект «ПРОМЕТЕЙ. ДЕМОВЕРСИЯ: Эксперимент обещает стать искусством» (Казань)
  • спектакль «Музей инопланетного вторжения»
  • цикл выставок «Прощание с вечной молодостью» (Центр современного искусства «Винзавод»)

«Куратор года»

  • выставка Игоря Мухина «Альтернативная культура 80-х» (Мультимедиа Арт Музей)
  • выставка Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» (Музей современного искусства «Гараж»)
  • групповая выставка «Между усталостью: к новым формам жизни» (4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства)
  • выставка «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (Московский музей современного искусства совместно с фондом V-A- C )
  • выставка «Простые чувства» (филиал ГЦСИ в Нижнем Новгороде).

«Художник года»

  • Сергей Кищенко — «Журнал наблюдений 2014–2017»
  • Валерий Айзенберг — «Migratio»
  • Евгений Гранильщиков — «Последняя песня вечера»
  • Владимир Логутов — «Следующий уровень»
  • Хаим Сокол — «Бумажная память»

«Новая генерация»

  • Егор Федоричев — «Untitled», итоговая выставка резиденции фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина
  • «Инстинкт сохранения» — персональная выставка Ильи Федотова-Федорова
  • проекты Игоря Самолета «Завтрак для Артема» и «Пьяные признания»
  • спектакль Дмитрия Волкострелова и Дмитрия Ренанского «Художник извне и изнутри»
  • выставка Кирилла Савченкова «Office of Sensitive Activities / Applications Group» (Фонд V-A-C).

«Образовательный проект»

  • школа перформанса PYRFYR (Государственная галерея на Солянке)\
  • музейная резиденция «Подросток + музей» (Музей современного искусства PERMM)
  • ПРОсцениум: клуб-лаборатория по современному театру и перформансу (Волго-Вятский филиал ГЦСИ и арт-группа «Провмыза»)
  • творческий образовательный проект «Арт-лаборатории» фестиваля «Территория» и компании СИБУР
  • программа арт-медиации 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства

«Региональный проект»

  • программа XI Международного художественного симпозиума «Аланика» под названием «Владей Кавказом!» (Владикавказ)
  • арт-резиденция «Заря» (Владивосток)
  • выставка «Обратно домой» в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород)
  • специальный проект IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Миростроение» (Нижний Тагил)
  • выставка «Музей революции: советская изнанка в зазорах идеологии» (Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск).

«Книга года»

  • Станислав Шурипа — «Действие и смысл в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III»
  • Наталия Семенова — «Сергей Щукин и его коллекция»
  • «Архив Н.И. Харджиева. Русский авангард: материалы и документы из собрания РГАЛИ. Том I»
  • Андрей Хлобыстин — «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века»
  • Евгений Барабанов — «Метагеометрия художника Штейнберга»

Также оргкомитет объявил состав жюри премии «Инновация-2018»:

  • Наталья Тимакова, пресс-секретарь председателя правительства РФ — заместитель руководителя аппарата правительства РФ;
  • Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства и хранитель французской гравюры XV–XVIII веков в Государственном Эрмитаже, куратор;
  • Ивона Блазуик, директор галереи Whitechapel (Лондон), арт-критик, преподаватель;
  • Анна Гор, создатель и директор Нижегородского (теперь — Волго-Вятского) филиала ГЦСИ, продюсер и куратор художественных проектов;
  • Маргарита Пушкина, основатель и директор международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, учредитель Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Вручение премии «Инновация-2018» состоится 27 апреля в Театре наций в Москве.

Государственная премия «Инновация» была учреждена в 2005 году, в 2018 году она будет вручена в 13-й раз. Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.

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