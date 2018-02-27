Объявлены номинанты премии «Инновация»© Премия Инновация 2018
Сегодня, 27 февраля, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО объявил номинантов государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018».
Список номинантов приводится на сайте artinnovation.ru. В оргкомитет премии поступило 375 заявок из более чем 50 городов России. По итогам заседания двух экспертных советов премии было отобрано по пять проектов в каждой из семи конкурсных номинаций:
- 4-я Уральская индустриальная биеннале
- фильм Александра Шейна «ВМаяковский»
- выставочный проект «ПРОМЕТЕЙ. ДЕМОВЕРСИЯ: Эксперимент обещает стать искусством» (Казань)
- спектакль «Музей инопланетного вторжения»
- цикл выставок «Прощание с вечной молодостью» (Центр современного искусства «Винзавод»)
- выставка Игоря Мухина «Альтернативная культура 80-х» (Мультимедиа Арт Музей)
- выставка Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» (Музей современного искусства «Гараж»)
- групповая выставка «Между усталостью: к новым формам жизни» (4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства)
- выставка «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (Московский музей современного искусства совместно с фондом V-A- C )
- выставка «Простые чувства» (филиал ГЦСИ в Нижнем Новгороде).
- Сергей Кищенко — «Журнал наблюдений 2014–2017»
- Валерий Айзенберг — «Migratio»
- Евгений Гранильщиков — «Последняя песня вечера»
- Владимир Логутов — «Следующий уровень»
- Хаим Сокол — «Бумажная память»
- Егор Федоричев — «Untitled», итоговая выставка резиденции фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина
- «Инстинкт сохранения» — персональная выставка Ильи Федотова-Федорова
- проекты Игоря Самолета «Завтрак для Артема» и «Пьяные признания»
- спектакль Дмитрия Волкострелова и Дмитрия Ренанского «Художник извне и изнутри»
- выставка Кирилла Савченкова «Office of Sensitive Activities / Applications Group» (Фонд V-A-C).
- школа перформанса PYRFYR (Государственная галерея на Солянке)\
- музейная резиденция «Подросток + музей» (Музей современного искусства PERMM)
- ПРОсцениум: клуб-лаборатория по современному театру и перформансу (Волго-Вятский филиал ГЦСИ и арт-группа «Провмыза»)
- творческий образовательный проект «Арт-лаборатории» фестиваля «Территория» и компании СИБУР
- программа арт-медиации 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства
- программа XI Международного художественного симпозиума «Аланика» под названием «Владей Кавказом!» (Владикавказ)
- арт-резиденция «Заря» (Владивосток)
- выставка «Обратно домой» в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород)
- специальный проект IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Миростроение» (Нижний Тагил)
- выставка «Музей революции: советская изнанка в зазорах идеологии» (Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск).
- Станислав Шурипа — «Действие и смысл в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III»
- Наталия Семенова — «Сергей Щукин и его коллекция»
- «Архив Н.И. Харджиева. Русский авангард: материалы и документы из собрания РГАЛИ. Том I»
- Андрей Хлобыстин — «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века»
- Евгений Барабанов — «Метагеометрия художника Штейнберга»
Также оргкомитет объявил состав жюри премии «Инновация-2018»:
- Наталья Тимакова, пресс-секретарь председателя правительства РФ — заместитель руководителя аппарата правительства РФ;
- Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства и хранитель французской гравюры XV–XVIII веков в Государственном Эрмитаже, куратор;
- Ивона Блазуик, директор галереи Whitechapel (Лондон), арт-критик, преподаватель;
- Анна Гор, создатель и директор Нижегородского (теперь — Волго-Вятского) филиала ГЦСИ, продюсер и куратор художественных проектов;
- Маргарита Пушкина, основатель и директор международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, учредитель Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.
Вручение премии «Инновация-2018» состоится 27 апреля в Театре наций в Москве.
Государственная премия «Инновация» была учреждена в 2005 году, в 2018 году она будет вручена в 13-й раз. Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности.
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