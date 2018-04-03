Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования сообщений

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Мессенджер Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не может передать ФСБ информацию, необходимую для декодирования пользовательских сообщений, так как это «не представляется технически возможным».

«Власти грозятся заблокировать Telegram уже на этой неделе. 20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля, то есть послезавтра», — сообщил сегодня, 2 апреля, в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», представляющей мессенджер Telegram в судах.

«Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы», — написал Чиков. Он также опубликовал скан уведомления, направленного мессенджером Роскомнадзору.

В нем говорится, что пользователи Telegram обмениваются сообщениями через два вида каналов — «облачные чаты» и «секретные чаты».

«Сообщение, передаваемые через "секретные чаты", никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка пользователей "облачных чатов" хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте, — разъясняет Telegram. — Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью сообщений».

В связи с этим, отмечается в уведомлении Telegram, исполнение обязанностей, установленных законом «Об информации», «не представляется технически возможным».

P.S. В Роскомнадзоре получение ответа от Telegram не подтвердили. «По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram», — цитирует сообщение пресс-службы Роскомнадзора «Интерфакс».

«По получении ответ будет рассмотрен», — пояснили в пресс-службе.



