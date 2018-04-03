Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования сообщений© Telegram
Мессенджер Telegram уведомил Роскомнадзор о том, что не может передать ФСБ информацию, необходимую для декодирования пользовательских сообщений, так как это «не представляется технически возможным».
«Власти грозятся заблокировать Telegram уже на этой неделе. 20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля, то есть послезавтра», — сообщил сегодня, 2 апреля, в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», представляющей мессенджер Telegram в судах.
«Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы», — написал Чиков. Он также опубликовал скан уведомления, направленного мессенджером Роскомнадзору.
В нем говорится, что пользователи Telegram обмениваются сообщениями через два вида каналов — «облачные чаты» и «секретные чаты».
«Сообщение, передаваемые через "секретные чаты", никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка пользователей "облачных чатов" хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте, — разъясняет Telegram. — Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью сообщений».
В связи с этим, отмечается в уведомлении Telegram, исполнение обязанностей, установленных законом «Об информации», «не представляется технически возможным».
P.S. В Роскомнадзоре получение ответа от Telegram не подтвердили. «По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram», — цитирует сообщение пресс-службы Роскомнадзора «Интерфакс».
«По получении ответ будет рассмотрен», — пояснили в пресс-службе.
новости
15:07Место на кладбище для Михаила Угарова купят на народные деньги
14:17Beat Film Festival 2018 откроется фильмом о Грейс Джонс
13:45Ольга Мартынова встретится с читателями в трех российских городах
12:50Выставка Бэнкси пройдет в ЦДХ
11:57Юрий Сапрыкин запустил сайт о главных русских книгах
Вчера
18:28«Инновация» проведет выставку номинантов в РГБ
17:34В Москве пройдут летние курсы для молодых композиторов
16:52«Гараж» объявил участников третьего сезона Mosaic Music
15:18С начала года каждый второй фильм в кинотеатрах РФ был российскимВсе новости