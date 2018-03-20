Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на выдачу ключей шифрования

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Сегодня, 20 марта, Роскомнадзор уведомил мессенджер Telegram о необходимости в течение 15 дней передать ФСБ информацию, которая требуется для декодирования пользовательских сообщений.

Таким образом, говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора, Telegram исполнит обязанности организатора распространения информации в интернете согласно ст. 10.1 закона «Об информации», которые «заключаются в предоставлении федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России) информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

В своем уведомлении Роскомндзор обращает внимание Telegram на то, что в случае неисполнения обязанностей организатора распространения информации в течение 15 дней, доступ к мессенджеру может быть ограничен оператором связи «на основании вступившего в законную силу решения суда до исполнения таких обязанностей».

Юрист компании Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил, что требования ФСБ о передаче ключей шифрования не могут быть выполнены. «Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей», — цитирует Ахметгалиева «Интерфакс».

Ранее сегодня Верховный суд РФ отказал Telegram в удовлетворении иска о признании незаконным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года, которым был утвержден порядок предоставления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования сообщений пользователей, передает «Медиазона».

На этот приказ ссылался Мещанский суд Москвы, в декабре 2017 года отклонивший апелляцию Telegram на принятое в октябре решение оштрафовать компанию на 800 тысяч рублей.



