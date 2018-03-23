«Коммерсантъ»: худруком МХТ имени Чехова станет Сергей Женовач

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Сегодня, 23 марта, сайт газеты «Коммерсантъ» сообщил, что новым художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова будет назначен режиссер Сергей Женовач.

Источников этой информации «Коммерсантъ» не приводит.

В субботу в МХТ имени А.П. Чехова объявлен экстренный сбор труппы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Чему будет посвящен сбор, в пресс-службе не уточнили.

С 2000 года художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова был Олег Табаков (1935–2018). Он умер 12 марта.

Сергей Женовач (р. 1957) — театральный режиссер, основатель и художественный руководитель театра «Студия театрального искусства», лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», премии имени К.С. Станиславского, московской премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона», премии имени Г.А. Товстоногова «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», профессор ГИТИСа, заведующий кафедрой режиссуры драмы.

P.S. Назначение Сергея Женовача художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова подтвердил на совещании с руководителями ведущих театров министр культуры Владимир Мединский, передает «Интерфакс».

«Решение принято, приказ я подпишу сегодня, он будет датирован 23 апреля, это первый день после 40 дней [со дня со смерти Табакова — Ред.]», — сказал министр, добавив, что встреча с труппой произойдет не завтра, а позже, так как Женовач сообщил, что ему нужно хотя бы 10 дней, чтобы «выйти с предложениями».

«Мне кажется правильным 40 дней выдержать, тем более, что заряжены спектакли, достойные режиссеры, с которыми любой театр мечтает сотрудничать. Мне кажется, что я буду заходить — смотреть, мне нужно посмотреть спектакли, пообщаться с людьми и потихонечку верстать новый сезон», — прокомментировал Сергей Женовач.



