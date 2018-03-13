Умер Олег Табаков

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Сегодня, 12 марта, в Москве в возрасте 82 лет умер актер и режиссер театра и кино, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков.

Об этом сообщает ТАСС.

Олег Павлович Табаков родился в 1935 году в Саратове, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ в Москве, в 1957 году стал одним из основателей московского театра «Современник» и до начала 1980-х был одним из его ведущих артистов. Сыграл более 60 ролей на театральной сцене, был режиссером-постановщиком более 40 спектаклей.

В конце 1970-х основал театр-студию «Табакерка», в 1983 году по приглашению Олега Ефремова перешел в МХАТ, после его смерти в 2000 году стал художественным руководителем театра.

С начала 1970-х годов занимался преподавательской деятельностью, вел курс в ГИТИСе, в 1986–2000 годах был ректором Школы-студии МХАТ, с 2010 года руководил открытым театральным колледжем при «Табакерке» и преводавал в нем актерское мастерство.

С середины 1950-х годов снимался в кино. Фильмография актера насчитывает более 120 картин, среди которых «Война и мир» (1968), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Достояние республики» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978), «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (1979), «Полеты во сне и наяву» (1982), «Три истории» (1997). Кроме того, Олег Табаков озвучил около тридцати мультфильмов.

Лауреат многих профессиональных и государственных наград, народный артист СССР (1988).











