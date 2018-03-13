Фестиваль «Другое пространство» проведет конкурс молодых композиторов

Художественный руководитель фестиваля и конкурса «Другое пространство» Владимир Юровский © «Другое пространство»

Осенью на VI Международном фестивале актуальной музыки «Другое пространство» в Московской филармонии состоится первый всероссийский конкурс произведений молодых композиторов для симфонического оркестра состоится.

Фестиваль «Другое пространство» пройдет с 28 ноября по 2 декабря. Заявки на конкурс до 20 июня принимаются от российских композиторов моложе 35 лет по адресу apply@drugoeprostranstvo.ru.

Партитуры, присланные на конкурс, пройдут двухэтапный отбор — в первом туре произведения конкурсантов будет оценивать композиторское жюри, во втором — дирижерское жюри. Председателем обоих жюри является Владимир Юровский, сопредседателем композиторского жюри — Александр Чайковский. Видеообращение Владимира Юровского можно посмотреть здесь.

Произведения финалистов конкурса прозвучат в ноябре 2018 года на концертах фестиваля «Другое пространство» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации имени Е.Ф. Светланова, а также в исполнении ведущих симфонических оркестров и дирижеров России на лучших филармонических площадках страны.

Владимир Юровский — художественный руководитель Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова, главный дирижер и художественный руководитель Лондонского филармонического оркестра и Симфонического оркестра Берлинского радио, художественный руководитель Фестиваля имени Дж. Энеску в Бухаресте, почетный доктор Королевского колледжа музыки (Лондон), почетный профессор МГУ. В сезоне 2021/2022 Владимир Юровский станет музыкальным руководителем Баварской государственной оперы (Мюнхен).



