Владимир Юровский возглавит Баварскую оперу© muenchen.de
Новым музыкальным руководителем Баварской государственной оперы в Мюнхене станет Владимир Юровский. Он сменит на этом посту Кирилла Петренко.
Об этом сегодня, 6 марта, объявило Баварское государственное министерство образования, культуры, науки и искусства. Также сообщается, что директором Баварской государственной оперы назначен нынешний генеральный директор Лионской оперы Серж Дорни.
12 марта министр культуры Баварии Людвиг Шпенле на пресс-конференции в Мюнхене представит Сержа Дорни и Владимира Юровского прессе в качестве будущего директора и будущего музыкального директора Баварской государственной оперы.
Владимир Юровский и Серж Дорни приступят к выполнению своих обязанностей в сезоне 2021/2022. На посту музыкального руководителя Баварской государственной оперы Владимир Юровский сменит Кирилла Петренко, который в нынешнем сезоне станет главным дирижером и художественным руководителем Берлинского филармонического оркестра.
Кирилл Петренко возглавляет Баварскую государственную оперу с 2013 года и останется музыкальным руководителем мюнхенского театра до 2021 года.
Владимир Юровский является художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра Российской Федерации имени Е.Ф. Светланова и главным дирижером Лондонского филармонического оркестра.
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