В Петербурге вручена премия «Прорыв»

12 марта на Новой сцене Александринского театра в девятый раз вручили Санкт-Петербургскую театральную премию для молодых «Прорыв». Премия присуждается режиссерам, актерам и театральным художникам не старше 35 лет, представившим на петербургской сцене экспериментальные и новаторские постановки.

Жюри премии «Прорыв», в которое входили ведущие театральные критики, известные артисты и режиссеры, в шести номинациях отметило 22 спектакля. Список лауреатов опубликован на сайте премии:

«Лучший режиссер»

Илья Мощицкий — за постановку спектакля «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре», театр «Мизантроп»;

«Лучший актер»

Андрей Кондратьев — за роль прокурора Майкла Шейкеда в спектакле «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре» (театр «Мизантроп», режиссер Илья Мощицкий);

— за роль прокурора Майкла Шейкеда в спектакле «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре» (театр «Мизантроп», режиссер Илья Мощицкий); Филипп Могильницкий — за роль адвоката Йорама Шефтеля в спектакле «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре» (театр «Мизантроп», режиссер Илья Мощицкий);

«Лучшая актриса»

Арина Лыкова — за роль Настены в спектакле «Живи и помни» (театр «Мастерская», режиссер Григорий Козлов);

«Лучший исполнитель роли второго плана»

Евгений Санников — за роль Геберле в спектакле «Страх. Любовь. Отчаяние» (МДТ — Театр Европы, режиссер Лев Додин);

«Лучший художник»

Стас Свистунович — за световое оформление спектакля «Губернатор» (БДТ им. Г.А. Товстоногова, режиссер Андрей Могучий);

«Лучший менеджер»

Никита Владимиров — за выпуск и прокат спектакля «Летучий корабль» (ООО «Искусство для людей»).

Как сообщает ТАСС, Никита Владимиров посвятил свою премию памяти Олега Табакова (1935–2018), а актер Евгений Санников попросил москвичей передать его награду Кириллу Серебренникову в знак поддержки режиссера.

Кроме того, специальными призами жюри премии отметило актрису Алису Олейник за роль Виктора в спектакле «Машина едет к морю» (театр «Особняк», режиссер Алексей Янковский) и творческий коллектив спектакля «Венчание» (Театр им. Ленсовета, режиссер Бениамин Коц).

Специальный приз номинационного совета премии присужден актерскому ансамблю спектакля «Птицы» (Театр им. Ленсовета, режиссер Мария Романова).

Почетная премия имени А.Н. Губанкова «За продвижение молодых талантов», учрежденная на VIII Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», в нынешнем году присуждена заместителю директора по творческим вопросам Екатеринбургского ТЮЗа, основателю и художественному директору фестиваля «Реальный театр» Олегу Лоевскому.

Петербургская театральная премия для молодых «Прорыв» возникла в 2008 году как совместная инициатива Комитета по культуре Санкт-Петербурга, государственного драматического театра «Приют комедианта» и театральных критиков Жанны Зарецкой и Андрея Пронина. Задача премии — поощрение и продвижение молодых профессионалов петербургской драматической сцены. «Прорыв» отдает предпочтение работам новаторского или экспериментального характера, считая своей задачей поддержку инновационных подходов к развитию театрального процесса.



