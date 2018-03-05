Земфира выступит на фестивале «Дикая мята»© zemfira / YouTube
Певица Земфира впервые примет участие в международном фестивале «Дикая мята», который пройдет с 9 по 11 июня у деревни Бунырево Алексинского района Тульской области.
Также среди российских участников «Браво», «Animal ДжаZ», Mujuice, Oligarkh, «25/17» и «Аффинаж».
Уже объявлены некоторые иностранные хедлайнеры — это Milky Chance (Германия), Brainstorm (Латвия), «Мгзавреби» (Грузия), Brothers Moving (Дания), Lucille Crew (Израиль), Shuma (Белоруссия), Yuko (Украина) и Aveva (Израиль).
Всего за три дня на трех сценах фестиваля «Дикая мята» в этом году выступят около семидесяти групп из десяти стран мира.
Последний концерт Земфиры состоялся в московском клубе Stadium в 2016 году, где певица представила новый концертный альбом «Маленький человек Live», ставший послесловием к одноименному туру. Как сообщают организаторы фестиваля, Земфира выступит на «Дикой мяте» со специальным фестивальным сетом.
Кроме того, на днях стало известно, что 4 августа Земфира примет участие в фестивале «Пикник "Афиши"» в Москве.
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