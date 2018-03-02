Объявлены хедлайнеры «Пикника "Афиши"»

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Сегодня, 2 марта, стали известены главные участники музыкального фестиваля «Пикник "Афиши"», который пройдет 4 августа в московском музее-заповеднике «Коломенское».

Как сообщает «Афиша Daily», в этом году в Москве выступят Arcade Fire (Канада), Земфира (Россия), Belle & Sebastian (Великобритания) и King Gizzard & the Lizard Wizard (Австралия).

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу, полный состав участников будет объявлен позже.

«Пикник "Афиши"» — один из крупнейших в СНГ музыкальных фестивалей — проводится ежегодно с 2004 года. Прошлым летом среди участников фестиваля были британские группы Kasabian и Foals и украинская группа «Грибы» и москвичи Glintshake.































