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«Нелюбовь» получила премию «Сезар»

News_detailed_picture© Quentin Ducros / Académie des César

2 марта в Париже прошла 43-я церемония вручения премии французской Академии кино «Сезар». В категории «Лучший иностранный фильм» впервые в истории премии награждена российская картина – «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

На «Сезар» в этой категории претендовали еще шесть фильмов, в том числе «Дюнкерк» (Dunkirk) Кристофера Нолана (Великобритания), «Ла-ла Ленд» Дэмиена Шазелла (США) и «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда (Швеция).

Как сообщает ТАСС, Андрей Звягинцев на церемонии не присутствовал. Он находится в США, где на днях состоится вручение премии «Оскар», на которую номинирован его фильм. Вместо Звягинцева награду получил представитель прокатной компании Pyramide Films.

В главных номинациях обладателями премии «Сезар» стали:

  • «Лучший фильм» — «120 ударов в минуту» (120 battements par minute), реж. Робен Кампийо;
  • «Лучший режиссер» — Альбер Дюпонтель, за фильм «До свидания там, наверху» (Au revoir là-haut);
  • «Лучшая актриса» — Жанна Балибар, за роль в фильме «Барбара» (Barbara), реж. Матье Амальрик;
  • «Лучший актер» — Сванн Арло, за роль в фильме «Мелкий фермер» (Petit paysan), реж. Юбер Шарюэль.

Почетный «Сезар» присужден испанской актрисе Пенелопе Крус.

Полный список лауреатов и номинантов 43-го сезона премии «Сезар» опубликован на сайте французской Академии кино.



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