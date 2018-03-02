«Нелюбовь» получила премию «Сезар»© Quentin Ducros / Académie des César
2 марта в Париже прошла 43-я церемония вручения премии французской Академии кино «Сезар». В категории «Лучший иностранный фильм» впервые в истории премии награждена российская картина – «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
На «Сезар» в этой категории претендовали еще шесть фильмов, в том числе «Дюнкерк» (Dunkirk) Кристофера Нолана (Великобритания), «Ла-ла Ленд» Дэмиена Шазелла (США) и «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда (Швеция).
Как сообщает ТАСС, Андрей Звягинцев на церемонии не присутствовал. Он находится в США, где на днях состоится вручение премии «Оскар», на которую номинирован его фильм. Вместо Звягинцева награду получил представитель прокатной компании Pyramide Films.
В главных номинациях обладателями премии «Сезар» стали:
- «Лучший фильм» — «120 ударов в минуту» (120 battements par minute), реж. Робен Кампийо;
- «Лучший режиссер» — Альбер Дюпонтель, за фильм «До свидания там, наверху» (Au revoir là-haut);
- «Лучшая актриса» — Жанна Балибар, за роль в фильме «Барбара» (Barbara), реж. Матье Амальрик;
- «Лучший актер» — Сванн Арло, за роль в фильме «Мелкий фермер» (Petit paysan), реж. Юбер Шарюэль.
Почетный «Сезар» присужден испанской актрисе Пенелопе Крус.
Полный список лауреатов и номинантов 43-го сезона премии «Сезар» опубликован на сайте французской Академии кино.
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