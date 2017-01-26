Собачий вальс

«Ла-Ла Ленд», первый большой фильм еще недавно камерного режиссера Дэмиена Шазелла, уже вторую неделю занимает первые строчки московского бокс-офиса и вызывает вал умиленных постов в соцсетях. Пугающая популярность этого мюзикла среди просвещенной публики России и Америки (там он получил аж 7 «Золотых глобусов» и претендует на «Оскар» в 14 номинациях) вынудила Василия Корецкого вскричать о том, почему все в этом кино совсем не то, чем хочет казаться.

1. Это не неоклассика

Пишут, что «Ла-Ла Ленд» возрождает давно умерший жанр мюзикла — в первую очередь, своей совершенной жанровой формой в лучших классических традициях... (тут следует перечисление всех источников вдохновения режиссера Шазелла, от «Поющих под дождем» до «Шербурских зонтиков»). Но мюзикл вполне жив и весел (в отличие от «Ла-Ла Ленда»): вспомним последний фильм братьев Коэн, «Чирак» Спайка Ли (2015), «Офис» Джонни То (2015), «Токийское племя» Сиона Соно (2014) или «Чем дальше в лес» Роба Маршалла. То, к чему обращается Шазелл, — это не традиция золотого века Голливуда, а смутная и искаженная память о ней, русский телевизор, «Старые песни о главном».