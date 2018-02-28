Томас Квастхофф примет участие в Транссибирском арт-фестивале

В конце марта немецкий бас-баритон Томас Квастхофф выступит на V Транссибирском арт-фестивале с джазовой программой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет фестиваля, концерты пройдут 26 марта в Концертном зале Мариинского театра в Петербурге и 28 марта в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца в Новосибирске.

«Выступление Томаса Квастхоффа в Новосибирске, перед моей родной публикой — большое и важное событие для меня: я очень трепетно и с большим пиететом отношусь к этому артисту, — прокомментировал художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин. — Мы дружим последние 15 лет, много встречались в Европе, и я видел, что последние 10–12 лет он периодически баловался джазом, а потом эта страсть его поглотила. Этим летом на фестивале в Вербье я стал свидетелем его новой программы с потрясающим джазовым трио и понял: это должно быть на нашем фестивале!».

Трехкратный лаеруат «Грэмми», один из ведущих оперных певцов Германии Томас Квастхофф в 2012 году объявил о завершении концертной деятельности. После этого он продолжил преподавать в Берлинской высшей школе музыки имени Ханса Эйслера, проводить мастер-классы и руководить международным вокальным фестивалем Das Lied. Кроме того, уже несколько лет вместе с пианистом Франком Шастенье, басистом Дитером Ильгом и барабанщиком Вольфгангом Хафнером певец выступает на лучших сценах мира с джазовыми концертами.

Новосибирские концерты Пятого Транссибирского арт-фестиваля пройдут с 9 марта по 2 апреля 2018 года, полная программа, включающая концерты в Красноярске, Москве, Петербурге и Самаре, продлится до 13 мая.

В программе фестивале мировые премьеры произведений Софии Губайдулиной, Андрея Мочалова и Даниэля Шнидера, среди участников фестиваля Вадим Репин, Антон Бараховский, Кент Нагано, Лио Куоккман, Илья Король, Андрес Мустонен и Жан-Клод Казадезюс, Клара-Джуми Кан, Гидон Кремер, Лея Чжу, Александр Рамм, Пабло Феррандес, Максим Рысанов, Юкио Йокояма, Константин Лифшиц, Андрей Коробейников.



