Транссибирский арт-фестиваль представит три мировые премьеры

София Губайдулина © F. Hoffmann / La Roche Ltd

Мировые премьеры произведений Софии Губайдулиной, Андрея Мочалова и Даниэля Шнидера состоятся весной 2018 года на V Транссибирском арт-фестивале.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Новосибирской филармонии художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля, скрипач Вадим Репин.

Новое сочинение Софии Губайдулиной прозвучаит на финальном концерте фестиваля, в программе «Сделано в Сибири» уроженец Новосибирска, концертмейстер оркестра Баварского радио Антон Бараховский исполнит Концерт для скрипки с оркестром новосибирского композитора Андрея Молчанова, премьера сочинения швейцарского композитора Даниэля Шнидера состоится в программе «Дети — детям».

Среди участников фестиваля дирижеры Кент Нагано, Лио Куоккман, Илья Король, Андрес Мустонен и Жан-Клод Казадезюс. В оркестровых и камерных программах выступят Клара-Джуми Кан (скрипка), Гидон Кремер (скрипка), Лея Чжу (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Пабло Феррандес (виолончель), Максим Рысанов (альт), Юкио Йокояма (фортепиано), Константин Лифшиц (фортепиано) и Андрей Коробейников (фортепиано), сольную программу с которым представит Вадим Репин.

Также в программе фестиваля показ документального фильма о Мстиславе Ростроповиче, снятого французским режиссером-документалистом Бруно Монсенжоном к десятой годовщине со дня смерти музыканта, и выставка художницы Марии Кононовой. На сцене Новосибирского оперного театра будет представлен балетный спектакль Большого театра «Дама с камелиями» в постановке Джона Ноймайера.

Новосибирские концерты Пятого Транссибирского арт-фестиваля пройдут с 9 марта по 2 апреля 2018 года, полная программа, включающая концерты в Красноярске, Москве, Петербурге и Самаре, продлится до 13 мая.



