Кинотеатр «Пионер» оштрафован за показ «Смерти Сталина»

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Сегодня, 22 февраля, мировой суд в Москве признал кинотеатр «Пионер» виновным в демонстрации без прокатного удостоверения картины «Смерть Сталина» и оштрафовал его за это на 100 тысяч рублей.

«Суд постановил: признать ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере ста тысяч рублей», — цитирует «Интерфакс» решение мирового судьи судебного участка 208 района Дорогомилово.

Сатирический фильм «Смерть Сталина» (The Death of Stalin) британского режиссера Армандо Ианнуччи посвящен событиям марта 1953 года, когда умер Иосиф Сталин. Главные роли сыграли Стив Бушеми, Саймон Рассел Бил, Руперт Френд и Ольга Куриленко.

17 января Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение на «Смерть Сталина», но уже 23 января отозвало его на том основании, что в фильме выявлены «материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

25 января в «Пионере» состоялась премьера «Смерти Сталина», на фильм продавались билеты. После того, как 26 января в кинотеатр пришли сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета, «Пионер» объявил о прекращении показа «Смерти Сталина».

Минкульт составил в отношении «Пионера» три административных протокола в связи с показом фильма «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения.

13 февраля мировой суд признал «Пионер» виновным в демонстрации без прокатного удостоверения картины Фанни Ардан «Диван Сталина» (Le Divan de Staline / O Divã de Estaline) и присудил кинотеатр к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Адвокаты «Пионера» намерены обжаловать это решение.

Также 13 февраля стало известно, что с конца января по просьбе Минкульта деятельность кинотеатра «Пионер» на соответствие законам о кинематографии, информации и экстремизме проверяла Дорогомиловская межрайонная прокуратура, но не выявила каких-либо нарушений.



