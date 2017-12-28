Объявлена дата выхода фильма «Довлатов» в России

Новый фильм фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года.

Об этом сообщает «Профисинема».

Мировая премьера картины состоится в феврале на 68-м Берлинском международном кинофестивале, где «Довлатов» будет показан в основной конкурсной программе.

Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде.

В производстве картины приняли участие кинокомпании из России, Польши и Сербии.

Главную роль исполнил сербский актер Милан Марич, также в фильме снялись Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный и другие.



















