Объявлена дата выхода фильма «Довлатов» в России© Алексей Костромин / danila-kozlovskiy.ru
Новый фильм фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего выйдет в российский прокат 1 марта 2018 года.
Об этом сообщает «Профисинема».
Мировая премьера картины состоится в феврале на 68-м Берлинском международном кинофестивале, где «Довлатов» будет показан в основной конкурсной программе.
Фильм рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде.
В производстве картины приняли участие кинокомпании из России, Польши и Сербии.
Главную роль исполнил сербский актер Милан Марич, также в фильме снялись Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный и другие.
новости
18:22Минкульт выделит 60 млн на фильм о Зое Космодемьянской
17:05Объявлена дата выхода фильма «Довлатов» в России
16:11Дельфин анонсировал новый тур и альбом
15:06Центр авангарда Еврейского музея откроет кураторскую школу
10:53Сокуров снимет фильм о Гитлере, Муссолини, Сталине и Черчилле
0:16Юрия Дмитриева освободят из-под стражи 28 января
Вчера
19:02Большой фестиваль мультфильмов устраивает новогодние показы
18:18В «Театре.doc» состоится премьера спектакля «Подельники»
16:40Минкульт сделает Театр Покровского частью Большого театраВсе новости