«Довлатов» Алексея Германа-младшего претендует на «Золотого медведя»Кадр из фильма «Довлатов»© «КиноПоиск»
18 декабря объявлены первые семь фильмов основной кокурсной программы 68-го Берлинского международного кинофестиваля, победителю которого будет вручен главный приз – «Золотой медведь». Среди них фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего.
Фильм снят в жанре биографической мелодрамы и повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя Сергея Довлатова, сообщает ТАСС. В главной роли снялся сербский актер Милан Марич.
Список первых участников основного конкурса Берлинале-2018 опубликован на сайте фестиваля:
- «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет» (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, США), реж. Гас Ван Сент;
- «Довлатов» (Россия-Польша-Сербия), реж. Алексей Герман-младший; «Ева» (Eva, Франция), реж. Бенуа Жако;
- «Дочь моя» (Figlia mia / Daughter of Mine, Италия-Германия-Швейцария), реж. Лаура Биспури;
- «In den Gängen» (In the Aisles, Германия), реж. Томас Штубер;
- «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» (Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, Германия), реж. Филип Гренинг;
- «Лицо» (Twarz / Mug, Польша), реж. Малгожата Шумовска.
Также объявлены два фильма внеконкурсной секции Berlinale Special Gala: «Книжная лавка» (The Bookshop, Испания-Великоборитания-Германия) Изабель Койшет и «Тихая революция» (Das schweigende Klassenzimmer / The Silent Revolution, Германия) Ларса Крауме.
68-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля 2018 года, на его открытии состоится мировая премьера анимационного фильма американского режиссера Уэса Андерсона «Собачий остров» (Isle of Dogs). Председателем международного жюри фетсиваля будет немецкий режиссер, сценарист, продюсер и кинокомпозитор Том Тыквер.
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