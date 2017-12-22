«Аритмия» получила пять «Белых слонов»

Кадр из фильма «Аритмия» © Mars Media

21 декабря в Доме кино в Москве были объявлены лауреаты премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» по итогам 2017 года. В пяти номинациях победил фильм Бориса Хлебникова «Аритмия».

Как сообщает ТАСС, на счету «Артимии» приз в главной номинации «Лучший фильм», а также в номинациях «Лучший сценарий» (Наталия Мещанинова) и «Лучшая главная мужская роль» (Александр Яценко).

За лучшую режиссерскую работу награждены Борис Хлебников и Андрей Звягинцев (за фильм «Нелюбовь»).

В номинациях «Лучшая главная женская роль» лауреатами премии стали Ирина Горбачева («Аритмия») и Дарья Жовнер, сыгравшая в фильме Кантемира Балагова «Теснота».

Премия «Белый слон» учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков России. Определение победителей проходит в два этапа. В первом туре назвать своих фаворитов в одиннадцати номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов, киножурналистов. Во втором туре лауреатов определяет Экспертный совет тайным голосованием.



















