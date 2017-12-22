Госдума одобрила показ фильмов на фестивалях без прокатных удостоверений© Kremlin Press
Сегодня, 21 декабря, Госдума приняла первом чтении законопроект, который разрешает без прокатных удостоверений показывать фильмы в конкурсных программах кинофестивалей.
Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект о совершенствовании правового регулирования проката и показа фильмов на территории России был одобрен правительством РФ и внесен в Госдуму в августе 2017 года.
В законопроекте кинофестиваль определяется как «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов», в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри.
Законопроект устанавливает, что в случае показа фильма на кинофестивале, который проходит на территории РФ и включает в себя конкурсную программу, «прокатное удостоверение не будет требоваться», но общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней, «при условии, что показ картины осуществляется не позднее одного календарного года, следующего за годом ее создания».
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко предложил разрешить показывать фильм на кинофестивале без прокатного удостоверения не в течение 10 дней, а не более двух раз.
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