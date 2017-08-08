Кинофестивали и ТВ освободят от необходимости получать прокатные удостоверения

© Музей современного искусства «Гараж»

Правительство РФ одобрило законопроект о совершенствовании правового регулирования проката и показа фильмов на территории России. Согласно законопроекту, кинофестивалям и телеканалам не нужно будет получать прокатные удостоверения.

Законопроектом предлагается изменить две статьи закона «О государственной поддержке кинематографии РФ», сообщает сайт правительства.

Во-первых, «прокатное удостоверение не будет требоваться при показе любого фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению».

Во-вторых, оно не будет требоваться при показе фильма на российских кинофестивалях «при условии, что такой фильм показывается на кинофестивале не позднее одного календарного года, следующего за годом создания фильма». Это правило распространяется на фестивали продолжительностью не более 10 дней.

Вместе с тем, отмечает RSpectr.com, при выпуске фильма в широкий прокат на него по-прежнему будет нужно получать прокатное удостоверение.











