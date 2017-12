Мультфильм Уэса Андерсона откроет Берлинале

© Fox Searchlight / YouTube

На открытии 68-го Берлинского международного кинофестиваля состоится мировая премьера анимационного фильма американского режиссера Уэса Андерсона «Собачий остров» (Isle of Dogs).

Об этом сообщает сайт Берлинского кинофестиваля. По словам директора Берлинале Дитера Косслика, «Собачий остров» станет первым мультфильмом в истории фестиваля, который будет показан на его открытии.

В сообщении отмечается, что картины Уэса Андерсона трижды участвовали в Берлинале: «Семейка Тененбаум» (The Royal Tenenbaums) в 2002 году, «Водная жизнь» (The Life Aquatic with Steve Zissou) в 2005 году и «Отель "Гранд Будапешт"» (The Grand Budapest Hotel) в 2014 году, который также был фильмом открытия и по итогам фестиваля получил гран-при жюри.

«Собачий остров» рассказывает историю 12-летнего подростка, который отправляется в путешествие по Японии в поисках своей собаки. Среди актеров, озвучивших персонажей мультфильма, Эдвард Нортон, Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Грета Гервиг, Лив Шрайбер, Харви Кейтель, Фрэнсис Макдорманд и Йоко Оно. В международный прокат фильм выходит в апреле 2018 года.

68-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля 2018 года. Председателем жюри фестиваля будет немецкий режиссер, сценарист, продюсер и кинокомпозитор Том Тыквер.