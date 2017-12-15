В Красноярске поставят памятник Дмитрию Хворостовскому© The Scotsman
Памятник Дмитрию Хворостовскому (1962-2017) будет установлен в Красноярске, на родине певца.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, памятник предполагается установить в центре города неподалеку от оперного театра, в его основании по согласованию с родственниками будет захоронена часть праха Дмитрия Хворостовского.
Также рассматривается вариант установки памятника на набережной Енисея. «Окончательное решение будут принимать родные и близкие Дмитрия Хворостовского», — сказал Пономаренко.
Кроме того, по его словам, имя Хворостовского планируется присвоить музыкальной школе №4, Красноярскому институту искусств, театру оперы и балета и новому бульвару в центре Красноярска. В доме, где жил певец, и в колледже, где он учился, появятся мемориальные таблички.
Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне. По завещанию певца, его прах был разделен на две части. Одну из них урну 28 ноября похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая была доставлена в Красноярск.
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