Умер Дмитрий Хворостовский

Сегодня, 22 ноября, в Лондоне в возрасте 55 лет умер российский оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Об этом сообщает ТАСС.

В 2015 году было объявлено, что у Хворостовского диагностирована опухоль мозга, и ему пришлось отменить концерты, чтобы пройти курс лечения. Позже певец вернулся к концертной деятельности, но в конце 2016 года из-за болезни был вынужден прекратить выступления на оперной сцене.

Дмитрий Александрович Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького и вокальный факультет Красноярского государственного института искусств по классу профессора Екатерины Иофель, певческий голос — баритон.

В 1985–1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета, в 1988 году получил Гран-при на Международном конкурсе певцов в Тулузе, в 1989 году победил на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе. С 1994 года Дмитрий Хворостовский жил в Лондоне.

Сотрудничал с ведущими музыкантами и оркестрами, выступал на сцене многих оперных театров, таких как Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), Баварская государственная опера (Мюнхен), Берлинская государственная опера, театр Ла Скала (Милан), Венская государственная опера, Театр Колон (Буэнос-Айрес), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Лирическая опера (Чикаго), Мариинский театр (Петербург), театр «Новая Опера» (Москва), принимал участие в Зальцбургском фестивале.

Исполнял главные партии в операх «Евгений Онегин», «Иоланта» и «Пиковая дама» Чайковского, «Риголетто», «Травиата», «Симон Бокканегра» и «Отелло» Верди, «Фаворитка» и «Любовный напиток» Доницетти, «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Моцарта, «Демон» Рубинштейна, «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Севильский цирюльник» Россини, «Фауст» Гуно, «Сельская честь» Масканьи, «Паяцы» Леонкавалло и других.

Дискография певца насчитывает более сорока альбомов с записями опер, камерной музыки, романсов, народных песен, песен военных лет и духовных песнопений.



