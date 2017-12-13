Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за «Открытой России»© Роскомнадзор
Twitter получил от Роскомнадзора уведомление, в котором сервису предписывается в течение суток удалить аккаунт движения «Открытая Россия». В противном случае Twitter может быть заблокирован на территории РФ.
Уведомление Роскомнадзора, которое Twitter переслал «Открытой России», приводится на ее сайте.
Необходимость прекращения доступа к аккаунту «Открытой России» обоснована тем, что он используется для распространения информации неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
В своем ответном письме «Открытая Россия» сообщила Twitter, что ее аккаунт «не распространяет никакой информации с нарушением закона».
«Мы считаем действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора политическим давлением на свободу слова, — говорится в письме. — Напоминаем, что сайт "Открытой России" и российского движения "Открытая Россия" не имеют отношения к зарубежным организациям, признанным нежелательными на территории России».
В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории РФ неправительственных организаций Otkrytaya Rossia (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc. (США) и Open Russia Civic Movement (Великобритания).
11 декабря Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт «Открытой России», а также сайты «Вместо Путина», «Ходорковский.ру», «Открытое право», «Команда Открытой России» и «Открытый университет». «С 1 декабря вступил в силу закон о блокировке информационных ресурсов нежелательных организаций, — объяснил действия Роскомнадзора руководитель ведомства Александр Жаров. — По решению генпрокурора и его заместителя к нам пришло письмо именно по этой части данного закона — как нежелательные организации. Соответственно, мы его исполнили».
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