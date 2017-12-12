Заблокирован сайт «Открытой России»

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Российские провайдеры начали блокировать по требованию Генеральной прокуратуры РФ сайт движения «Открытая Россия».

Как сообщает фейсбук «Открытой России», также заблокированы сайты «Вместо Путина», «Ходорковский.ру», «Открытое право», «Команда Открытой России» и «Открытый университет».

Роскомнадзор внес эти сайты в реестр интернет-ресурсов, которые содержат «призывы к массовым беспорядкам» или «информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации». Согласно информации в реестре, доступ к сайту ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 11 декабря.

«Сайт "Открытой России" никогда не призывал к массовым беспорядкам», — прокомментировала «Коммерсанту» главный редактор сайта «Открытой России» Вероника Куцылло, добавив, что в ближайшее время «Открытая Россия» сообщит о резервных ресурсах, на которых она будет размещать свою информацию.

«Никаких иностранных организаций с такими названиями не существует, а существующие "нежелательные" иностранные организации (с совершенно другими названиями) не имеют никакого отношения к заблокированным сайтам», — заявил основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.

«Мы продолжим работу редакций и будем выпускать материалы в социальных сетях и на моих личных (как гражданина РФ) доменах», — пообещал он.

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории РФ неправительственных организаций Otkrytaya Rossia (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc. (США) и Open Russia Civic Movement (Великобритания). Тогда Ходорковский отметил, что «движения "Открытая Россия" это не касается — оно российское».

P.S. «С 1 декабря вступил в силу закон о блокировке информационных ресурсов нежелательных организаций. По решению генпрокурора и его заместителя к нам пришло письмо именно по этой части данного закона — как нежелательные организации. Соответственно, мы его исполнили», — объяснил «Интерфаксу» действия Роскомнадзора руководитель ведомства Александр Жаров.



